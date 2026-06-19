Європейські лідери розповіли про суперечки на саміті про те, хто має представляти ЄС на переговорах із Росією

На саміті ЄС у Брюсселі лідери держав-членів не змогли дійти згоди щодо того, хто має представляти Європейський Союз на можливих переговорах з Росією про завершення війни проти України, а також частина лідерів розкритикували президента Європейської ради Антоніу Кошту за спроби його кабінету встановити контакти з Москвою.

Про це свідчать як коментарі самих лідерів після зустрічі, так і дипломатів і посадовців ЄС, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода в Брюсселі.

Ще до початку дискусії щодо України чиновник ЄС у кулуарах саміту повідомив, що Антоніу Кошта очікував можливу критику з огляду на витік інофрмації про те, що представники його кабінету кілька разів намагалися встановити контакти з російськими посадовцями.

Контакти, як стверджує команда Кошти, були потрібні для створення каналу зв’язку на випадок майбутніх переговорів.

Під час саміту, як повідомляє Politico з посиланням на дипломатів, президент Франції Емманюель Макрон і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розкритикували Кошту, наполягаючи, що зараз не час для переговорів із російським лідером Володимиром Путіним, а коли такий момент настане, провідну роль має взяти на себе «євротрійка» – Франція, Німеччина і Велика Британія. Водночас Італія і Польща були незадоволені тим, що їх не залучили до початкових переговорів між Францією, Німеччиною, Великою Британією й Україною.

Інші лідери зайняли протилежну позицію, заявивши, що саме ЄС має виконувати цю роль, і підтримали Кошту. Ще кілька лідерів дізналися про телефонні розмови кабінету Кошти з Москвою лише після появи інформації в медіа, і це викликало в них обурення.

Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер після саміту заявив, що участі європейців у перемовинах хотів би й український президент.

«Я сьогодні вранці мав двосторонню зустріч із Володимиром Зеленським. І, як мені здається, він також хоче, щоб великі країни Європи, а також Велика Британія, яка не є членом ЄС, долучилися до нього для представлення європейського голосу за столом переговорів. Це посилює його позицію», – сказав де Вевер.



І на захист Кошти додав, що, на його думку, саме інституції ЄС мають представляти Євровоюз.

«Якщо ми говоримо про представництво Європейського Союзу, то представляти Союз можуть лише його власні інституції. Ніхто інший не може представляти ЄС», – сказав він журналістам, підтримавши Кошту.

За словами бельгійського прем’єра, якщо йдеться про гарантії безпеки, то формат «євротрійки» (Франція, Німеччина, Британія) може бути корисним, однак у питаннях, які належать до компетенції ЄС, саме інституції Євросоюзу повинні говорити від його імені.

Схожу позицію зайняв прем’єр-міністр Ірландії Міхол Мартін.

«На нашу думку, відкриття такого каналу комунікації не є помилкою. Я довіряю Антоніу Кошті. Він дуже чітко сказав, що Європа не виступає і не виступатиме посередником. Але якщо переговори все ж почнуться, то в межах компетенцій Європейського Союзу саме він представлятиме Союз. До цього моменту ще далеко», – сказав журналістам перед початком другого дня саміту Міхол Мартін.

Чеський прем’єр Андрей Бабіш висловився про дискусію критично.

«Учорашня дискусія щодо України, на жаль, підтвердила, що Європа не здатна домовитися навіть про те, чи потрібно вести переговори і хто має їх вести», – заявив він.

«Але говорити, що переговори має вести лише Зеленський без Європи, коли Європа за все це платить, – це, звичайно, нісенітниця. Тому одні лідери казали, що переговори має вести тільки Зеленський. Інші стверджували, що переговори повинна вести Європа. Ще інші говорили, що не хочуть, щоби хтось вів переговори від їхнього імені», – додав Бабіш.

Прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен сказав, що наразі питання представництва є передчасним, оскільки Кремль не демонструє готовності до переговорів, але назвав дискусію конструктивною.

«Я впевнений, що після вчорашньої дуже конструктивної дискусії ми не будемо сперечатися про те, хто саме представлятиме Європейський Союз на переговорах», – додав нідерландський прем’єр.

Прем’єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс також виступив проти створення альтернативних переговорних форматів.

«У нас уже є вся необхідна інституційна система. Не повинно бути так, щоб якась одна країна брала це на себе. У нас уже є створені інституції, тому тут усе зрозуміло. Ми не повинні змінювати правила», – заявив він.

Питання відновлення контактів з Москвою лідери обговорювали на саміті ЄС спочатку за участю українського президента, засідання з яким тривало майже дві години. Потім, ще годину, уже без участі Зеленського.

Днями західні агенції повідомили, що голова Європейської ради Антоніу Кошта «встановив короткострокові контакти на дипломатичному рівні» з російським керівництвом, щоб налагодити діалог Брюсселя і Москви на тему припинення війни в Україні.

«По суті нічого не обговорювалося. Але в будь-якому майбутньому сценарії ЄС має специфічні інтереси, які необхідно буде захищати, тому важливо мати налагоджені дипломатичні канали з Росією», – сказав співрозмовник Reuters.

Раніше європейські країни розпочали обговорювати кандидатуру спеціального посланця для переговорів із Москвою у рамках мирного врегулювання війни Росії проти України.

Наприкінці травня видання Politico повідомляло, що такими переговорниками могли б стати Антоніу Кошта, експрезидент Фінляндії Саулі Нійністе, нинішній фінський президент Александр Стубб, колишній голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель і колишній прем’єр Італії Маріо Драгі. Російський президент Володимир Путін пропонував на цю посаду колишнього німецького канцлера Ґергарда Шредера.