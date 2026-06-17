Зеленський прибув до Брюсселя після участі в саміті G7

Президент України Володимир Зеленський після завершення саміту «Групи семи» (G7) прибув до Брюсселя, де продовжить зустрічі з лідерами держав та військовими високопосадовцями.

«Попереду сьогодні зустріч із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, завтра – з прем’єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером. Також запланована аудієнція в короля бельгійців Філіпа. Це важливі дні для посилення нашого захисту: будуть зустрічі з міністрами оборони Великої Британії та Німеччини, засідання у форматі «Рамштайн» і засідання Європейської ради», – написав глава держави в телеграмі.

На завершення перебування у Франції, яка приймала саміт G7, президент України мав переговори з бразильським колегою Лулою да Сілвою та прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

Також Зеленський подякував Нідерландам за новий оборонний пакет на суму 500 мільйонів євро.

«Зокрема, 250 мільйонів євро на ініціативу PURL, яка допомагає нам захищати українське небо та рятувати життя, а також іще 250 мільйонів євро, виділених на дрони, які мають важливе значення на полі бою. Після жорстоких російських ударів по Україні, наших містах і наших людях ця підтримка дуже вчасна, і вона нам допоможе», – вказав президент.

Лідери країн «Групи семи» (G7) за підсумками саміту у Франції заявили, що планують збільшити постачання потужностей протиповітряної оборони Україні, додаткових систем і ракет-перехоплювачів, а також висловили готовність розглянути можливість поширення на Україну ліцензій, щоб дозволити збільшення військового виробництва.

Про це йдеться в спільній заяві лідерів, оприлюдненій 17 червня за підсумками саміту, проведеного у Франції.

«Ми високо оцінюємо стійкість України та її прогрес на полі бою в останні місяці й наголошуємо на тому, що зараз настає новий імпульс», – указано в документі.

Крім того, лідери G7 зобов’язалися посилити тиск на російську військову економіку.