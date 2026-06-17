Лідери G7 пообіцяли розглянути можливість надання Україні ліцензії на виробництво ракет ППО

Лідери країн «Групи семи» (G7) заявили, що планують збільшити постачання потужностей протиповітряної оборони Україні, додаткових систем і ракет-перехоплювачів, а також висловили готовність розглянути можливість поширення на Україну ліцензій, щоб дозволити збільшення військового виробництва.

Про це йдеться в спільній заяві лідерів, оприлюдненій 17 червня за підсумками саміту, проведеного у Франції.

«Ми високо оцінюємо стійкість України та її прогрес на полі бою в останні місяці й наголошуємо на тому, що зараз настає новий імпульс. Щоб підтримати й прискорити цей новий імпульс, ми погоджуємося збільшити постачання потужностей протиповітряної оборони, додаткових систем і перехоплювачів, а також засобів далекого радіусу дії. Ми також готові розглянути можливість поширення на Україну ліцензій, щоб дозволити збільшення військового виробництва України», – йдеться в заяві.

Крім того, лідери G7 зобов’язалися посилити тиск на російську військову економіку. «У цьому контексті ми посилимо наші санкції, зокрема щодо нафтогазового сектору. Ми вважаємо це слушним моментом для вжиття додаткових заходів у той час, як президент Трамп уклав угоду, яку ми підтримуємо, щодо відкриття Ормузької протоки», – заявили лідери.

Вони також наголосили на важливості енергетичної стійкості й погодилися надати подальшу підтримку, щоб Україна пережила наступну зиму.

16 червня президент США Дональд Трамп заявив, що підписання угоди з Іраном і відкриття Ормузької протоки створюють умови для повернення санкцій проти російської нафти.

Про те, що посилення протиповітряної оборони України є одним із акцентів переговорів на саміті «Групи семи», 16 червня заявив президент України Володимир Зеленський у коментарі журналістам. «Абсолютно вся «Сімка» буде працювати над тим, щоб посилити наш захист. Ми говорили і про системи, і про ракети», – сказав він, не вдаючись у деталі.

Водночас він додав, що говорив із президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом про можливість виробництва Україною засобів для протидії балістичним ударам:

«Я піднімав питання – ми говорили про це з президентом Трампом – наші команди будуть працювати, дай Бог, вийде цього разу нам отримати ліцензії на виробництво відповідних антибалістичних систем і ракет».

Минулого місяця президент України звернувся з листом до президента США й Конгресу, в якому повідомив про наростання дефіциту систем протиповітряної оборони для збиття ракет, зокрема, засобів протидії балістичним ракетам на тлі погроз МЗС РФ.

Зокрема, за даними ЗМІ, у цьому листі зазначається, що «у питанні захисту від балістичних ракет ми покладаємося майже виключно на Сполучені Штати». Йдеться про ракети PAC-3 до комплексів Patriot.

Старший конгресмен-республіканець Джо Вілсон заявив Радіо Свобода 27 травня, що Україна залишається ключовим партнером у протистоянні спільним противникам. «Протиповітряна оборона рятує життя, а Україна – перевірений партнер у боротьбі з тероризмом»», – сказав Вілсон.

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