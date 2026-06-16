Президент обговорював із Трампом надання Україні ліцензії на виробництво антибалістичних ракет

Посилення протиповітряної оборони України є одним із акцентів переговорів на саміті «Групи семи», заявив президент Володимир Зеленський у коментарі журналістам 16 червня.

«Абсолютно вся «Сімка» буде працювати над тим, щоб посилити наш захист. Ми говорили і про системи, і про ракети», – сказав він.

Президент не став вдаватися в деталі, зазначивши, що їх можна було оприлюднити згодом. Водночас він додав, що говорив із президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом про можливість виробництва Україну засобів для протидії балістичним ударам:

«Я піднімав питання – ми говорили про це з президентом Трампом – наші команди будуть працювати, дай Бог, вийде цього разу нам отримати ліцензії на виробництво відповідних антибалістичних систем та ракет».





За словами Зеленського, всі учасники саміту засудили удари Росії по українській цивільній інфраструктурі, зокрема, Києво-Печерській Лаврі.

«Я показав деякі фотографії відповідних ударів, пожеж, як наші хлопці абсолютно героїчно зупинили вогонь. І всі засуджують, і всі реально не розуміють логіку лідера агресивної Росії. Всі вважають, що в будь-якому випадку треба зупиняти війну», – розповів він.

Під час виступу на панелі в рамках саміту Зеленський виділив ракети для систем Patriot як одну з важливих тем для переговорів із президентом США Дональдом Трампом.