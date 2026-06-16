Зеленський після переговорів з Трампом розповів про «новий рівень одностайності» в G7 щодо Росії

Лідери «Групи Семи» були одностайними у висновку, що Росія не перемагає на полі бою й повинна якнайшвидше укласти угоду про завершення війни – про це під час панельної дискусії на полях саміту у Франції розповів Володимир Зеленський, передає кореспондентка Радіо Свобода.

«Росія втратила ініціативу на деяких напрямках. Вони наступали на 12 напрямках. І майже на всіх вони втратили ініціативу… За нашими оцінками, понад 60% російського суспільства хоче зупинити цю війну. Саме тому нам потрібен більший тиск на Путіна. Сьогодні на саміті G7 ми мали справжню одностайність. Усі були на правильному боці. І добре, що ми маємо однакову інформацію від наших розвідок», – зазначив український президент.

Зеленський розповів, що мав двосторонні переговори з президентом США Дональдом Трампом і низкою європейських лідерів:

«Усі визнали, що Росія хоче атакувати цивільну інфраструктуру. Це також новий рівень розуміння і одностайності щодо цього питання… Тривалий час деякі наші партнери, скажімо так, намагалися балансувати. Але тепер усі визнають, що Росія не хоче зупинятися, Путін не хоче зупиняти цю війну».





Однією з причин, на думку українського президента, може бути страх Путіна щодо повернення мільйонів російських солдатів із фронту і їхніх питань про доцільність війни.

Президент України підтвердив, що попереду в нього ще одна зустріч із президентом США на полях саміту G7, і серед тем, яких вони торкнуться – додаткові санкції проти Росії: «потрібні ефективні шляхи, щоб зупинити Путіна». Зеленський наголосив на важливості конфіскації суден так званого тіньового флоту, що допомагають Росії перевозити нафту в обхід запроваджених обмежень.

«Також потрібен політичний тиск на Росію. Гадаю, президент Трамп може це зробити. А можливо, лише він і може, не знаю. Побачимо, що робитиме Європа», – зауважив Зеленський.

Український лідер додав, що Європа виступає за переговори в координації зі США, й наголосив, що важливо організувати зустріч із Путіним до зими.

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«Для нас це була жахлива зима. І ви маєте це розуміти. Ми не хочемо проходити через таку саму зиму знову. І Росія також повинна знати: для нас зима була дуже важкою, але й для них вона буде непростою. Саме тому моя пропозиція – діалог… Хтось повинен його зупинити», - зазначив Зеленський.

Ще одна з тем, яку він виділяє як важливу для переговорів із Трампом – ракети до Patriot в умовах, коли обсяги їх виробництва відстають від потреб.

Україна розраховує насамперед на власні далекобійні можливості, сказав президент. Очікується, що цього року вона виробить близько 10 мільйонів дронів, і має виробничі потужності для подвоєння цієї кількості.

Очільник МЗС України Андрій Сибіга заявив раніше, що Київ розраховує на відновлення мирних зусиль під керівництвом Сполучених Штатів.