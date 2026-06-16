Сибіга після зустрічі з Рубіо: Україна розраховує на відновлення мирного процесу під проводом США

Після дипломатичного прогресу з Іраном Україна розраховує на відновлення мирних зусиль під керівництвом Сполучених Штатів. Про це, зокрема, очільник МЗС України Андрій Сибіга говорив із держсекретарем Марко Рубіо, що в травні констатував глухий кут, передає кореспондентка Радіо Свобода.

Топдипломати зустрілися на полях саміту «Групи семи» в Евіані у Франції «для обміну думками перед очікуваними контактами між нашими лідерами», написав Андрій Сибіга в соцмережі Х.

Наразі в графіках лідерів США та України Дональда Трампа й Володимира Зеленського не значиться їхній двосторонній контакт, однак часто на самітах такого формату вони відбуваються імпровізовано.

Читайте також: МЗС України скликає термінове засідання Радбезу ООН через масовану атаку Росії

«Привітав держсекретаря Рубіо з угодою США з Іраном. Сподіваємося, вона принесе безпеку в регіон і стабільність на енергетичних ринках. Я повторив очікування президента Зеленського, що ця угода створює можливість для відновлення мирних зусиль під керівництвом США, спрямованих на припинення війни Росії проти України», – розповів після переговорів Сибіга.

За словами українського топдипломата, йшлося про шляхи просування мирного процесу. Сибіга поділився баченням України, яким чином залучати до переговорів Володимира Путіна, який, за словами Зеленського, відмовився взяти в них участь на полях G7, попри згоду Франції й США.





«Я також поінформував держсекретаря Рубіо про нещодавні успіхи України на полі бою та довгострокові санкції проти Росії. Ми бачимо зростаючий імпульс до миру через силу, і ми покладаємося на рішуче лідерство та залученість США», – резюмував Сибіга.

Держдепартамент США не повідомляв про цю зустріч.

Президент США Дональд Трамп напередодні назвав «дуже хорошими» розмови, які провів перед тим із Зеленським і Путіним. За його словами, завершення конфлікту з Іраном дозволить Вашингтону фокусуватися на врегулюванні російсько-української війни.