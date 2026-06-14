Помічник Путіна повідомив про його розмову з Трампом

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп 14 червня Росії – про це

Президент Росії Володимир Путін 14 червня провів розмову з американським колегою Дональдом Трампом, заявив помічник Путна рій Ушаков.

За його словами, поширеними пресслужбою Кремля, Путін привітав Трампа з 80-м днем народження. Сторони також обговорили потенційне досягнення угоди Вашингтона з Тегераном.

Ушаков заявив, що Трамп нібито висловив готовність «вплинути» на партнерів у Європі й Київ для припинення бойових дій в Україні під час саміту «Групі семи» в Евіані. Помічник Путіна заявив, що удари по «цивільних об’єктах» на російській території заважають врегулюванню.

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Він також зацитував слова Путіна, що «жодні спроби київського режиму завдавати ударів по мирній інфраструктурі в Росії не змінять критичної ситуації для України на полі бою». Також представник Кремля повторив тезу, що для зустрічі з Путіним президент України Володимир Зеленський може приїхати до Москви.

Також сторони, за твердженням Ушакова, погодили, що представники Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер «найближчим часом» прибудуть до Росії.

Трамп наразі не коментував розмову з Путіни.

Раніше стало відомо, що Зеленський провів розмову з Трампом 14 червня, за підсумками якої він підтвердив плани зустрітися з президентом США в рамках саміту G7 у Франції.