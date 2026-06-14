В ОП підтвердили розмову Зеленського з Трампом

Президент Володимир Зеленський провів розмову з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом – про це Радіо Свобода повідомив представник Офісу президента Дмитро Литвин 14 червня.

Він назвав розмову «доволі змістовною», деталі згодом повідомить пресслужба Зеленського.

За словами Литвина, розмова відбулася близько 17 за Києвом й тривала близько півгодини.

Раніше видання РБК-Україна повідомило про таку розмову з посиланнями на джерела.

8 червня Зеленський мав телефонну розмову зі спеціальними посланцями президента Сполучених Штатів Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.