Зеленський провів «дуже позитивну» розмову з Віткоффом і Кушнером

Президент Володимир Зеленський увечері 8 червня провів телефонну розмову зі спеціальними посланцями президента Сполучених Штатів Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером – про Радіо Свобода стало відомо від його пресслужби.

«Президент провів розмову з Кушнером та Віткоффом. В аеропорту під час технічної посадки в Кишиневі», – повідомив представник Офісу президента Дмитро Литвин.

Згодом Зеленський повідомив у своїх соцмережах про «дуже позитивну» розмову з представниками Трампа:

«Вдячний за готовність працювати максимально активно вже цими тижнями, щоб дати поштовх дипломатії для завершення війни Росії проти України. Розуміємо, як багато поглядів світу привернені до ситуації навколо Ірану. Але наша спільна мета щодо миру в Європі на порядку денному».

Читайте також: Путін змарнував можливість вийти з провальної війни – Сибіга

За словами президента, сторони говорили про перспективи саміту G7 та інших подій у червні. Він поінформував про наявні в Києва дані щодо того, «на що налаштовані в Москві».

Віткофф і Кушнер публічно наразі не коментували розмову.

Спецпредставник російського президента Кирило Дмитрієв заявив 4 червня про «активні» контакти російської сторони з американськими переговірниками Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Наприкінці травня Зеленський висловив сподівання на приїзд спецпосланців президента США – Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера – до Києва протягом двох тижнів.

За словами джерел видання Financial Times, і в Москві, і в Києві вважають, що перспективи відновлення мирних переговорів за посередництва США невеликі навіть після закінчення війни на Близькому Сході.