Боксер Усик зустрівся з Трампом у Білому домі

У суботу, 12 червня, український боксер Олександр Усик зустрівся з американським лідером Дональдом Трампом в Овальному кабінеті Білого дому, повідомила помічниця та радниця з питань комунікацій президента США Марго Мартін.

«Президент Дональд Трамп в Овальному кабінеті з чемпіоном світу у надважкій вазі Олександром Усиком», – підписала вона світлину.

Ні Усик, ні команда Трампа деталі зустрічі не повідомляли.

Згодом, Усик у соцмережі Х зазначив, що «вперше відвідав Пентагон».

«Перший раз відвідую Пентагон. Важко передати емоції словами, масштаби справді вражають!», – написав він.

Раніше стало відомо, що Усик потрапив до цьогорічного рейтингу «найвпливовіших людей у спорті» за версією журналу TIME.