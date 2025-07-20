Бокс: Олександр Усик удруге став чемпіоном світу у надважкій вазі

У Лондоні на стадіоні «Вемблі» відбувся бій за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі між чемпіоном за версіями WBA, WBO, WBC, IBO українцем Олександром Усиком та володарем титулу британцем IBF Даніелем Дюбуа.

Поєдинок завершився достроково – в п’ятому раунді 38-річний Усик відправив свого 27-річного суперника спершу в нокдаун, а згодом і в нокаут.

Усик здобув 24-ту перемогу в 24 боях серед професіоналів, це була 15-та перемога нокаутом.

Олександр Усик утретє в кар’єрі став абсолютним чемпіоном світу, вдруге це сталося в найпрестижнішій надважкій вазі.



