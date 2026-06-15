МЗС України скликає термінове засідання Радбезу ООН через масовану атаку Росії

Київ ініціюватиме міжнародну реакцію на масштабну російську атаку вночі на 15 червня, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга:
«Україна скликає термінові засідання Ради Безпеки ООН, а також відповідні кроки в межах ОБСЄ, Ради Європи та ЮНЕСКО у звʼязку з черговими атаками Росії проти України».
За словами Сибіги, удари Росії по цивільних об’єктах та пам’ятках культурної та релігійної спадщини свідчать про «повну зневагу до міжнародного права та принципів», для захисту яких була створена Організація Об’єднаних Націй.
«Поки Росія продовжує нарощувати атаки та підривати всі зусилля, спрямовані на досягнення миру, сильна та єдина міжнародна відповідь є критично важливою для посилення тиску на агресора та забезпечення його відповідальності», – додав він.
МЗС також долучилося до брифінгу для іноземних дипломатів на території Києво-Печерської Лаври, яка постраждала внаслідок російської атаки. За даним міністерки культури Тетяни Бережної, його відвідали понад 70 представників дипломатичного корпусу.
«Представники дипломатичного корпусу піднялися на дах Успенського собору — до місця влучання російського шахеда і на власні очі побачили масштаби руйнувань, яких зазнала українська та світова культурна спадщина», – зазначила вона.
Пожежа у Лаврі, пошкоджені медзаклад та школа: Київ після чергової російської атаки
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За даними Повітряних сил ЗСУ, російські війська у ніч проти 15 червня завдали масованого комбінованого удару по Україні, застосувавши 70 ракет і 611 безпілотників різних типів, основним напрямком удару був Київ, також ракетами атаковані Дніпро й Харків. За словами військових, сили ППО знешкодили 632 цілі: 50 ракет і 582 безпілотники, водночас зафіксовано влучання 20 балістичних ракет і 27 ударних дронів на 42 локаціях, а також падіння уламків БпЛА на 12 локаціях.
У Києві, за останніми даними влади, внаслідок нічного російського удару загинули п’ять людей, 35, зокрема дві дитини, – зазнали поранення. Внаслідок атаки майже у всіх районах міста виникли пожежі, є пошкодження будівель, зокрема житлових будинків. Внаслідок удару сталася пожежа в Києво-Печерській лаврі, Мистецькому арсеналі, кіностудії імені Довженка.
Президент Володимир Зеленський повідомив, що загалом по Україні від цього удару загинули 11 людей, 53 людини поранені.
Міністерство оборони Росії, коментуючи масований удар по Україні, заявило, що він був завданий по «об’єктах оборонно-промислового комплексу» в Києві, Дніпрі й Харкові, вкотре повторивши позицію влади РФ, що російська армія під час повномасштабної війни нібито не завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі України.
Російські війська вкотре атакували Україну після того, як 12 червня лідер РФ Володимир Путін заявив, що РФ буде нарощувати удари по Україні.
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