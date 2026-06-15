МЗС України скликає термінове засідання Радбезу ООН через масовану атаку Росії

Київ ініціюватиме міжнародну реакцію на масштабну російську атаку вночі на 15 червня, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга:

«Україна скликає термінові засідання Ради Безпеки ООН, а також відповідні кроки в межах ОБСЄ, Ради Європи та ЮНЕСКО у звʼязку з черговими атаками Росії проти України».

За словами Сибіги, удари Росії по цивільних об’єктах та пам’ятках культурної та релігійної спадщини свідчать про «повну зневагу до міжнародного права та принципів», для захисту яких була створена Організація Об’єднаних Націй.





«Поки Росія продовжує нарощувати атаки та підривати всі зусилля, спрямовані на досягнення миру, сильна та єдина міжнародна відповідь є критично важливою для посилення тиску на агресора та забезпечення його відповідальності», – додав він.

МЗС також долучилося до брифінгу для іноземних дипломатів на території Києво-Печерської Лаври, яка постраждала внаслідок російської атаки. За даним міністерки культури Тетяни Бережної, його відвідали понад 70 представників дипломатичного корпусу.

«Представники дипломатичного корпусу піднялися на дах Успенського собору — до місця влучання російського шахеда і на власні очі побачили масштаби руйнувань, яких зазнала українська та світова культурна спадщина», – зазначила вона.

Пожежа у Лаврі, пошкоджені медзаклад та школа: Київ після чергової російської атаки 1/20 Пожежа на даху Успенського собору Києво-Печерської лаври. У СБУ навели докази, що вона виникла внаслідок влучання російського безпілотника. Це вже друге пошкодження Лаври внаслідок російських ударів за час повномасштабної війни











2/20 Святині вдалося зберегти, повідомив Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Православної церкви України (ПЦУ), єпископ Авраамій











3/20 «Чергове варварство росіян, ще раз підтверджує, що для них немає нічого святого», – сказав єпископ Авраамій кореспонденту Радіо Свобода.



«Відчуття, що ворожа куля попала тобі в серце», – додав він











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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга Руйнування всередині Успенського собору Києво-Печерської лаври.Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив , що Україна ініціює відповідні процедури в рамках ЮНЕСКО та інші міжнародні механізми, вимагаючи «негайної та адекватної відповіді» на російський удар, який значно пошкодив будівлі Києво-Печерської лаври











5/20 «Завдавши удару по Києво-Печерській лаврі, одній із найбільших святинь християнства, Путін назавжди вписав своє ім'я у список найгірших варварів в історії. Він має бути проклятим на віки. І він програє цю війну», – повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга











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Міноборони Росії розповсюдило твердження, що по даху собору влучила ракета від ЗРК Patriot, якими українська ППО збиває російські балістичні ракети. СБУ цю заяву Покрівля Успенського собору Києво-Печерської лаври, де внаслідок влучання російського безпілотника зайнялася пожежа.Міноборони Росії розповсюдило твердження, що по даху собору влучила ракета від ЗРК Patriot, якими українська ППО збиває російські балістичні ракети. СБУ цю заяву спростувала











7/20 Європейські міністри закордонних справ засудили російський удар по Києво-Печерській лаврі назвавши його воєнним злочином і доказом того, що Росія не має «жодних «червоних ліній»











8/20 «Для нас, французів, це було б рівнозначно бомбардуванню Нотр-Даму або базиліки Сен-Дені», – заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ у Люксембурзі











9/20 За словами французького міністра, Росія «вкотре продемонструвала всю жорстокість своїх дій», завдавши серйозних пошкоджень Успенському собору Києво-Печерської лаври – об’єкту Світової спадщини ЮНЕСКО. «Це, очевидно, є абсолютно неприйнятним», – додав він











10/20 Президент України Володимир Зеленський на місці російського удару по Успенському собору Києво-Печерської лаври. Київ, 15 червня 2026 року











11/20 Пожежа на даху Національного культурно-мистецького й музейного комплексу «Мистецький арсенал», який розташований поруч із Києво-Печерською лаврою











12/20 Руйнування на території «Мистецького арсеналу» внаслідок російської атаки











13/20 Пошкоджена російським обстрілом школа у Дніпровському районі Києва. 15 червня 2026 року











14/20 Розташований поруч із школою житловий будинок також зазнав пошкоджень. Припарковані автівки згоріли внаслідок російського удару. Київ, 15 червня 2026 року











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Попри численні влучання в об'єкти цивільної інфраструктури і житлові будинки, Росія і далі «збройні сили Російської Федерації по об'єктах цивільної інфраструктури ударів не планують і не завдають ». Київська школа. Руйнування, завдані російським ударом у ніч на 15 червня 2026 року.Попри численні влучання в об'єкти цивільної інфраструктури і житлові будинки, Росія і далі запевняє , що».











16/20 Після влучання російських безпілотників вигоріла частина багатоповерхівки у Деснянському районі Києва











17/20 Котику теж дуже страшно. Поруч із місцем влучання у Деснянському районі Києва. 15 червня 2026 року











18/20 Разом із багатоповерхівкою у Деснянському районі зазнала збитків унаслідок російського удару і розташована поруч міська лікарня №3 – вибиті вікна, двері та пошкоджене обладнання. Київ, 15 червня 2026 року











19/20 Руйнування у одному з кабінетів лікарні у Деснянському районі Києва. Попри це медики продовжили приймати пацієнтів











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Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер











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За даними Повітряних сил ЗСУ, російські війська у ніч проти 15 червня завдали масованого комбінованого удару по Україні, застосувавши 70 ракет і 611 безпілотників різних типів, основним напрямком удару був Київ, також ракетами атаковані Дніпро й Харків. За словами військових, сили ППО знешкодили 632 цілі: 50 ракет і 582 безпілотники, водночас зафіксовано влучання 20 балістичних ракет і 27 ударних дронів на 42 локаціях, а також падіння уламків БпЛА на 12 локаціях.

У Києві, за останніми даними влади, внаслідок нічного російського удару загинули п’ять людей, 35, зокрема дві дитини, – зазнали поранення. Внаслідок атаки майже у всіх районах міста виникли пожежі, є пошкодження будівель, зокрема житлових будинків. Внаслідок удару сталася пожежа в Києво-Печерській лаврі, Мистецькому арсеналі, кіностудії імені Довженка.

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Президент Володимир Зеленський повідомив, що загалом по Україні від цього удару загинули 11 людей, 53 людини поранені.

Міністерство оборони Росії, коментуючи масований удар по Україні, заявило, що він був завданий по «об’єктах оборонно-промислового комплексу» в Києві, Дніпрі й Харкові, вкотре повторивши позицію влади РФ, що російська армія під час повномасштабної війни нібито не завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі України.

Російські війська вкотре атакували Україну після того, як 12 червня лідер РФ Володимир Путін заявив, що РФ буде нарощувати удари по Україні.