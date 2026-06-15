Зеленський заявив, що обговорював із Трампом можливу зустріч із Путіним у США

Президент Володимир Зеленський нагадав, що Київ пропонує президенту Росії Володимиру Путіну двосторонню зустріч у будь-якій локації, де «можна було б ухвалити реальні рішення для завершення війни» – про це він заявив, виступаючи дистанційно перед
міжурядовою конференцією Євросоюзу в Люксембурзі 15 червня.
Натомість російський лідер, за словами Зеленського, зустрічатися не хоче. Водночас він додав, що обговорював таку зустріч напередодні під час
телефонної розмови з американським колегою Дональдом Трампом.
«Ми обговорювали зі США та Францією можливість зустрічі з Росією на полях G7 за участю всіх демократичних держав. Путін не хоче. Учора ми обговорили з Президентом Трампом, що таку зустріч можна було б організувати у США у форматі, у якому Путіну було б значно складніше відмовити принаймні Президенту Трампу. І ми побачимо, що із цього вийде».
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Трамп сьогодні також прокоментував розмови, які провів напередодні окремо із Зеленським і Путіним, назвавши їх «дуже хорошими».
«Я бачу, що можливо, ми можемо тут щось зробити. Я думаю, вони обидва для цього відкриті», – заявив він.
За словами президента США,
завершення конфлікту з Іраном дозволить Вашингтону фокусуватися на врегулюванні російсько-української війни.
Помічник Путіна Ушаков вчора, коментуючи його розмову з Трампом,
повторив тезу Кремля, що для зустрічі з Путіним президент України Володимир Зеленський може приїхати до Москви.
Зеленський також підтвердив напередодні, що планує зустріч із Трампом у рамках саміту G7 у Франції, який стартував сьогодні.
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