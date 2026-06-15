Трамп й Іран заявили про досягнення рамкової угоди про припинення війни

Президент США Дональд Трамп заявив про досягнення рамкової угоди про припинення бойових дій на Близькому Сході, відкриття Ормузької протоки і припинення американської блокади іранських портів.

«Угода з Ісламською Республікою Іран тепер завершена», – написав Трамп у Truth Social, оголошуючи про угоду, яка відкриє 60-денний період для укладення більш детальної мирної угоди між Вашингтоном і Тегераном.

Прем’єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф, чия країна виступила посередником між США й Іраном, підтвердив досягнення мирної угоди і повідомив про церемонію підписання, призначену на 19 червня у Швейцарії.

Іран підтвердив досягнення угоди, а заступник міністра закордонних справ Казем Гарібабді заявив 15 червня, що «оголошено про остаточне і негайне припинення війни на всіх фронтах, включаючи Ліван».

Він додав, що Ормузька протока знову відкриється 19 червня після офіційного підписання угоди.

Якщо остаточну угоду дійсно буде підписано, це стане найбільшим кроком до припинення конфлікту на Близькому Сході з моменту початку бойових дій 28 лютого, коли США й Ізраїль завдали авіаударів по Ірану.

«Ця Велика угода принесе мир і безпеку всьому регіону», – написав Трамп.

Іранське державне інформаційне агентство Mehr опублікувало, за його словами, деталі меморандуму про взаєморозуміння з 14 пунктів, заявивши, що він передбачає 60 днів переговорів щодо ядерних питань і повне скасування санкцій проти Тегерана.

Трамп наголосив, що ключовим елементом будь-якої всеохопної мирної угоди буде гарантія того, що Іран не отримає ядерної зброї, і що Ормузька протока буде відкрита для вільного судноплавства.

Раніше агентство Reuters цитувало високопосадовця Ірану, який заявив, що, згідно з умовами проєкту угоди, Сполучені Штати погодяться повернути 25 мільярдів доларів заморожених іранських активів, тоді як Тегеран погодиться не виробляти і не купувати ядерну зброю.

Посадовець заявив, що Іран погодився зберегти ядерний статус-кво, зокрема не збагачувати уран і не розширювати ядерні об’єкти, до досягнення остаточної угоди.

Інформаційне агентство Fars, близьке до іранського Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР), повідомило, що «було вирішено, що морський рух через Перську затоку регулюватиметься Іраном у координації з Оманом», що суперечить попереднім коментарям Трампа.

Військове командування Ірану оголосило мирну угоду перемогою країни.

Раніше Трамп заявив The Wall Street Journal, що угода буде підписана електронним способом або ним самим, або віцепрезидентом Джей Ді Венсом.

Пізніше Венс заявив, що планує бути присутнім на підписанні угоди в Женеві, і що, «можливо», Трамп також зможе це зробити.

Після перших авіаударів США й Ізраїлю по Ірану наприкінці лютого війна пізніше поширилася на Близькому Сході після того, як Тегеран відповів запуском безпілотників і ракет проти союзників США в Перській затоці.

Паралельний конфлікт спалахнув у Лівані, де Ізраїль атакував опорні пункти бойовиків угруповання «Хезболла», яке запускало ракети через кордон до Ізраїлю. Підтримувана Іраном «Хезболла», бойова група і політична партія, яка контролює значну частину південного Лівану, вважається терористичною організацією в США, тоді як Європейський Союз вніс до «чорного списку» її збройне крило, але не її політичне відділення.

Ізраїль поки що не коментував оголошення мирної угоди. Західні лідери привітали угоду між США й Іраном і заявили, що Ормузька протока має бути відкрита для безкоштовного судноплавства, і що Тегеран ніколи не повинен мати ядерної зброї. Зокрема, президент Франції Емманюель Макрон, який 15 червня прийматиме саміт G7, заявив, що угода «має уможливити термінове й безумовне відновлення Ормузької протоки, що готова підтримати міжнародна місія, створена разом зі Сполученим Королівством».