США та Іран можуть підписати меморандум найближчими днями – прем’єр Пакистану

Остаточне узгодження меморандуму про врегулювання конфлікту між США та Іраном, як очікується, може відбутися протягом найближчих 24 годин, розповів прем’єр-міністр Пакистану Шахбаз Шариф.

«Ми ближче до мирної угоди, ніж будь-коли раніше», – написав він у соцмережі X 13 червня. Пакистан виступає посередником між сторонами.

Представник МЗС Ірану Есмаїл Багаї виключив підписання документа у неділю, 13 червня. «Хоча це станеться не завтра, але є ймовірність, що це відбудеться найближчими днями. Проте через коливання іншої сторони ми повинні бути обережні з будь-якими коментарями про цей процес», – заявив Багаї.

США поки що не коментували ці заяви.

Раніше агентство AFP писало, що Швейцарія запропонувала сторонам провести церемонію підписання угоди на своїй території.

За даними Axios, у меморандумі Тегеран погоджується на відмову від прагнень створити ядерну зброю та обіцяє врегулювати питання із запасами збагаченого урану. Натомість Вашингтон може пом’якшити санкції та відновити економічну співпрацю.

Документ також передбачає відкриття Ормузької протоки для міжнародного судноплавства без додаткових зборів та поступове відновлення обсягів перевезень до довоєнного рівня. У відповідь Вашингтон має зняти блокаду з іранських портів. Одним із нерозв’язаних питань залишаються заморожені за кордоном іранські активи.



