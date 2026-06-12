Іран і США близькі до укладення угоди – голова іранського МЗС

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що угода зі Сполученими Штатами про офіційне припинення війни на Близькому Сході близька до досягнення, незважаючи на публічну суперечку щодо змісту документа, яка спонукала президента США Дональда Трампа звинуватити Тегеран у недобросовісному веденні переговорів.

Коментарі Трампа пролунали після того, як іранські ЗМІ опублікували те, що, за їхніми словами, було елементами проєкту угоди, зокрема наполягання Тегерана на збереженні права збагачувати уран і контролювати судноплавство через Ормузьку протоку.

Трамп, який днем раніше заявив, що угода може бути підписана протягом кількох днів, відкинув іранську версію, заявивши, що витік «не має нічого спільного» з тим, що було домовлено.

Високопоставлені посадовці адміністрації США також повідомили Радіо Свобода, що сторони «дуже близькі» до угоди, яка передбачає ліквідацію ядерної програми Тегерана, вивезення і знищення ядерних матеріалів, а також збереження Ормузької протоки відкритою.

Згодом Аракчі заявив у телеграмі, що «Ісламабадський меморандум про взаєморозуміння» – попередня рамкова угода, узгоджена під час переговорів у столиці Пакистану – «ніколи не була такою близькою», і закликав ЗМІ уникати спекуляцій, поки переговори завершуються.

Пізніше Трамп опублікував скріншот допису Аракчі у своїй стрічці в Truth Social.

Прем’єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф написав у соцмережі X, що посередники з Ісламабаду вважають, що остаточний текст угоди досягнуто, і працюють з обома сторонами «для завершення наступних кроків», незважаючи на те, що він назвав «безперервною дезінформаційною кампанією, яку ведуть ті, хто хоче саботувати мирну угоду».

Він додав, що мир «ніколи не був таким близьким, як зараз».

Шаріф позначив у дописі Трампа, віцепрезидента США Джей Ді Венса, державного секретаря Марко Рубіо, посланця США Стіва Віткоффа, президента Ірану Масуда Пезешкіана й Аракчі.