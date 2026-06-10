МАГАТЕ ухвалило резолюцію, в якій закликало Іран повідомити про свої запаси збагаченого урану

Рада керуючих МАГАТЕ, до складу якої входять представники 35 країн, ухвалила підтримувану США резолюцію, яка вимагає від Ірану озвучити, якими є його залишки збагаченого урану, і дозволити інспекторам в’їхати до країни.

Ізраїль і США пошкодили або знищили іранські ядерні об’єкти під час ударів у червні 2025 року. У відповідь Тегеран призупинив інспекції Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

За оцінками, Іран володіє близько 440 кілограмами урану, збагаченого приблизно до 60 відсотків, чого достатньо для створення ядерної зброї.

У резолюції від 10 червня, підготовленій США, Великою Британією, Францією і Німеччиною, зазначено, що Іран «негайно» має надати МАГАТЕ «повну інформацію про запаси ядерних матеріалів і проєктну документацію об’єктів», що є «необхідним і нагальним».

Питання високозбагаченого урану Ірану є головною перешкодою у мирних переговорах між Тегераном і Вашингтоном.

Президент США Дональд Трамп називав запаси збагаченого урану в Ірані, які зберігаються на ядерних об’єктах, «ядерним пилом» і неодноразово заявляв, що Сполучені Штати повинні отримати ці запаси.

Однак під час нещодавньої поїздки до Китаю Трамп заявив, що не вважає, що вивезення збагаченого урану з Ірану є необхідним, і що це радше «піар-хід». «Ми думали про те, щоб зробити це на ранній стадії, але це займе час, приблизно півтора тижня. А це довгий час для перебування на ворожій території», – сказав Трамп в інтерв’ю Fox News 14 травня.