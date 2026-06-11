Трамп оголосив про досягнення «великої угоди» з Іраном, яку «швидко» підпишуть

Президент США Дональд Трамп 11 червня заявив, що з Іраном досягнуто «великої угоди», яка покладе край тримісячній війні, додавши, що він очікує підписання угоди найближчими днями.

«Ми щойно досягли великої угоди щодо війни з Іраном», – сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті.

За його словами, документи, пов’язані з угодою, «перебувають у досить остаточній формі».

Трамп додав, що «ймовірно, відбудеться підписання, можливо, в Європі», як тільки документи будуть остаточно узгоджені «протягом наступних кількох днів».

«У нас є угода про те, що Іран ніколи не матиме ядерної зброї, і це було єдиною метою того, через що нам довелося пройти, щоб її досягти. Тож це дуже важлива річ», – сказав президент США.

Трамп заявив, що Ормузька протока, життєво важливий водний шлях, який Іран фактично заблокував після початку війни 28 лютого, також буде відкрита, «як тільки ми підпишемо угоду».

Він також сказав, що розмовляв із лідерами регіону, зокрема з союзниками у Перській затоці й прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, додавши: «Весь Близький Схід дуже задоволений».

Офіційної відповіді від Ірану поки що не було.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що скасував удари по Ірану через кілька годин після того, як погрожував завдати по Ісламській республіці «дуже сильного удару сьогодні ввечері».

Перед цим дві ночі поспіль американські військові атакували об’єкти в Ірані, а Іран у відповідь завдавав ударів по базах США у країнах Близького Сходу.

На тлі цих ударів обидві сторони офіційно не заявляли про завершення перемир’я, досягнутого на початку квітня.