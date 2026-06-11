Трамп анонсував новий «дуже сильний» удар по Ірану і заявив про плани взяти під контроль острів Харк

Президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social анонсував новий «дуже сильний» удар по Ірану – після того, як дві ночі поспіль американські військові атакували об’єкти у цій країні, а Іран у відповідь завдавав ударів по базах США у країнах Близького Сходу.

Крім того, як написав Трамп, «у якийсь момент у не такому далекому майбутньому ми захопимо острів Харк й інші об’єкти нафтової інфраструктури і встановимо повний контроль над їхніми нафтовими і газовими ринками, як це відбувається з Венесуелою, що чудово працює і щодо Венесуели, і щодо США».

Острів Харк, що належить Ірану, лежить у Перській затоці. Там розташований найбільший нафтовий термінал, який обслуговує понад 90% експорту іранської нафти. По об’єктах на острові завдавалися удари під час кампанії, яку вели Ізраїль s США проти Ірану у лютому-квітні.

Встановлення контролю над островом згадувалося як одна з можливих операцій у разі, якщо США перейдуть до наземних дій проти Ірану.

Трамп не уточнив, чи означає його заява відновлення повномасштабних бойових дій – формально продовжує діяти перемир’я, хоча обидві сторони неодноразово звинувачували одна одну в його порушенні.

Іранська влада поки не реагувала на публікацію президента США.

Крім ударів по Ірану, американські військові 10 й 11 червня завдали ударів по танкерах в Оманській затоці, які, як стверджується, намагалися порушити морську блокаду іранських портів.

Вранці 11 червня, як повідомили іранські ЗМІ, затонуло іранське судно, яке прямувало до Ірану з вантажем із Оману. П’ятьох членів екіпажу врятували.

Раніше троє громадян Індії, членів команди танкера Settebello під прапором Палау, загинули після удару США по цьому кораблю.

Центральне командування США підтвердило, що по танкеру завдали удару, стверджуючи, що команда відмовлялася виконувати вказівки американських військових. У командуванні заявляють, що на судні був вантаж іранської нафти. Влада Індії висловила протест послу США.

Іран, у свою чергу, заявляє про поновлення повної блокади Ормузької протоки для будь-яких суден.