Військові США завдали другу поспіль серію нічних ударів по Ірану

Збройні сили США з 10 на 11 червня другу ніч поспіль завдавали авіаударів по Ірану. Це сталося через кілька годин після того, як президент Дональд Трамп попередив Тегеран, що він зазнає «дуже сильного» удару, якщо не буде укладено угоду про припинення війни.

Центральне командування США заявило, що його сили завдали додаткових «ударів самооборони по численних цілях в Ірані за вказівкою головнокомандувача». «Ці удари є відповіддю на необґрунтовану агресію Ірану, яка триває», – додали американські військові.

Кілька іранських новинних агентств повідомили про гучні вибухи в містах по всій країні. Перед поновленням америкнських ударів президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що його країна опиратиметься будь-якому тиску, і назвав погрози Трампа ознакою відчаю Вашингтона.

Днем раніше американські авіаудари були здійснені по кількох об'єктах в Ірані у відповідь на збиття вертольота армії США Apache в Ормузькій протоці. Згодом Іран завдав ударів по американських базах у регіоні, про будь-які втрати серед американського персоналу повідомлень не було.

10 червня Рада керівників МАГАТЕ – ядерного наглядового органу ООН, що складається з 35 країн, – схвалила підтриману США резолюцію, яка вимагає від Ірану підтвердити наявні у нього запаси збагаченого урану та дозволити інспекторам в'їхати до країни. Посол Ірану в Австрії Реза Наджафі заявив AFP, що резолюція є «контрпродуктивною» та перешкоджає переговорам із Вашингтоном.

На засіданні Ради безпеки щодо Близького Сходу генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш припустив, що недосконале припинення вогню краще, ніж повернення до повномасштабної війни.Тегеран і Вашингтон ведуть переговори з 8 квітня, коли припинення вогню зупинило американо-ізраїльську бомбардувальну кампанію проти Ірану.