Трамп пригрозив «дуже сильно» вдарити по Ірану, якщо не буде досягнуто угоди

Президент Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати завдадуть «дуже сильного» удару по Ірану, якщо мирна угода про припинення війни не буде укладена.

«Ми будемо атакувати їх, атакувати їх дуже сильно», – сказав Трамп журналістам у Білому домі 10 червня.

Він також заявив, що Сполучені Штати вивозять нафту з Ірану.

«Я лише сьогодні вперше оголошую, але ми вивозимо мільйони барелів нафти, мільйони барелів щоночі», – сказав Трамп, додавши, що Іран «тільки що це з’ясував».

Щодо переговорів з Іраном, Трамп додав: «Ми хочемо угоди, яка буде змістовною, ми хочемо угоди, яка працюватиме. Ми були дуже близькі до угоди, але вони продовжують розігрувати нас».

Трамп сказав, що Іран вже погодився не розробляти ядерну зброю, але угоду ще потрібно підписати.

У коментарях, поширених у соцмережі X, президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що його країна буде твердо протистояти будь-якому тиску, і назвав погрози Трампа ознакою відчаю Вашингтона.

Раніше президент США заявив, що іранські військові зазнали «повної поразки», попередивши, що Тегеран «заплатить ціну» за те, що «занадто тягне з переговорами щодо угоди» з Вашингтоном.

Його коментарі прозвучали невдовзі після того, як Сполучені Штати заявили, що 9 червня завдали ударів у цілях «самооборони» проти Ірану у відповідь на збиття іранськими військами гелікоптера армії США Apache над Ормузькою протокою.

У відповідь Іран 10 червня заявив, що завдав ударів по американських базах у регіоні.

Тегеран і Вашингтон ведуть переговори з 8 квітня, коли припинення вогню зупинило американо-ізраїльську кампанію ударів по Ірану. Але на шляху до мирної угоди стоять кілька складних питань, зокрема доля збагаченого іранського урану, війна Ізраїлю проти «Хезболли» (це угруповання вважається терористичним у США й Ізраїлі. ЄС визнає терористичним лише військове крило «Хезболли», але не політичну партію) в Лівані й вимога Тегерана до Вашингтона повернути свої заморожені кошти, що зберігаються за кордоном.