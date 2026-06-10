Трамп: Іран «надто затягнув» укладання угоди і тепер «заплатить»

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран «надто довго тягнув» із укладанням угоди про мир зі Сполученими Штатами, і тепер «заплатить за це ціну».

Про це він написав у соцмережі Truth Social наступного ранку після чергового обміну ударами між США й Іраном, який стався після того, як іранські військові збили в районі Ормузької протоки американський військовий гелікоптер Apache.

Трамп також знову написав, що іранській армії було завдано серйозної шкоди під час ударів США в лютому-квітні і поскаржився, що Іран «тільки говорить, але нічого не робить».

У розмові з Fox News Трамп заявив, що США близькі до відновлення ударів по Ірану, зокрема по таких цілях, як електростанції й мости.

За його словами, іранська влада намагається маніпулювати Сполученими Штатами, затягуючи переговори.

Напередодні Трамп заявляв, що сподівається на укладання мирної угоди з Іраном найближчим часом. Мирні переговори йдуть з квітня через посередників, періодично повідомляється, що сторони близькі до угоди, проте публічні заяви, які лунають з Тегерана, дозволяють припустити, що Іран, як і раніше, відкидає низку важливих вимог США.

Раніше Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM) заявило, що американські військові «з метою самооборони» завдали ввечері 9 червня і в ніч на 10 червня удари по Ірану у відповідь на збитий напередодні над Ормузькою протокою американський бойовий вертоліт AH-64 Apache.

В армії Ірану і Корпусі вартових ісламської революції заявили, що у відповідь на цю атаку вони завдали ударів по базах США в регіоні й радіолокаційних системах П’ятого флоту ВМС США в Бахрейні.

Пов’язане з іранською владою агентство Fars пише, що ударів було завдано, зокрема, по американській базі в провінції Аль-Джахра в Кувейті і місцю базування американських винищувачів F-35 в Йорданії.

Представник США розповів Reuters, що «майже всі» ракети і дрони, випущені Іраном, були перехоплені й знищені. Він додав, що повідомлень про заподіяння шкоди американському персоналу чи пошкодження американських об’єктів немає.

Голова МЗС Ірану Аббас Аракчі, у свою чергу, опублікував повідомлення, в якому закликав США вивести своїх військових із районів поблизу Ормузької протоки, оскільки вони «зазнають постійного ризику через власні людські помилки, нещасні випадки або можливість опинитися під перехресним вогнем».

Обидві сторони офіційно не заявляли про завершення перемир’я, досягнутого на початку квітня. США й Іран з того часу неодноразово обмінювалися обмеженими ударами, а днями ударами обмінялися й Іран із Ізраїлем.