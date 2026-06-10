США й союзники звинуватили Іран у підготовці вбивств у Європі й Північній Америці

Сполучені Штати і їхні союзники звинуватили Іран у змові з метою вбивства дисидентів, журналістів і членів єврейських громад у Європі, Північній Америці і Австралії і засудили такі дії.

«Ми єдині у своїй рішучості захищати наші країни і наші народи від цих загроз. Ісламська Республіка Іран повинна негайно припинити ці дії», – йдеться у спільній заяві, опублікованій Державним департаментом США 10 червня.

Як йдеться в заяві, розвідувальне управління Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР), Міністерство розвідки і «Сили Кудс» – закордонне відгалуження КВІР – були причетні до «смертоносних змов й інших зловмисних дій».

Вашингтон і його союзники також засудили нещодавні напади в Європі, відповідальність за які взяла на себе «Харакат Ашаб Аль-Ямін Аль-Ісламія» – проіранська ісламістська група, яка, як підозрюється, має зв’язки з КВІР. Ця група взяла на себе відповідальність за ножове поранення двох євреїв у Лондоні у квітні.

«Спроби вбивати, викрадати, переслідувати, залякувати або іншим чином нападати на людей на нашій території підривають національний суверенітет і міжнародні норми. Ці дії повинні негайно припинитися», – йдеться у спільній заяві.

Серед підписантів – США, Велика Британія, Албанія, Австралія, Бельгія, Болгарія, Канада, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Ірландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Нова Зеландія, Північна Македонія, Норвегія, Португалія і Швеція.