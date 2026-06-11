В Індії заявили про загибель трьох моряків на судні, яке зазнало удару США в Оманській затоці

Троє громадян Індії загинули на борту корабля MT Settebello, який раніше зазнав удару американських військ – про це заявив міністр портів, судноплавства та водних шляхів Сарбананда Соновал 11 червня.

Він назвав подію на кораблі під прапором Палау «трагічним інцидентом», не згадуючи Сполучені Штати.

«На жаль, підтверджена загибель трьох індійських моряків, які спочатку вважалися зниклими безвісти, після того, як тіла були знайдені та ідентифіковані», – повідомив Соновал.





Він висловив підтримку уряду родинам загиблих і додав, що доручив посадовцям забезпечити негайну репатріацію врятованих членів екіпажу та швидке повернення останків померлих.

Напередодні Центральне командування США (CENTCOM) повідомило, що 9 червня його війська знову «вивели з ладу нафтовий танкер в Оманській затоці після того, як інше судно порушило чинну блокаду, намагаючись перевезти нафту з Ірану».

Командування підтвердило удар по Settebello під прапором Палау під час його транзиту через Оманську затоку:

«Американський літак обстріляв машинне відділення судна високоточними боєприпасами після того, як екіпаж неодноразово не виконував вказівки американських військ».

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Військові не повідомляли про загиблих на борту танкера.

За даними Штатів, від початку блокади затоки 13 квітня сили CENTCOM вивели з ладу вісім суден за невиконання вказівок, перенаправили 134 судна та пропустили 42 судна з гуманітарною допомогою.

Наприкінці травня військові США повідомили, що «вивели з ладу» судно в Оманській затоці для забезпечення блокади іранських портів.

У квітні, після укладення угоди про припинення вогню та після раунду переговорів між іранськими та американськими представниками в Пакистані, які не дали результатів, президент США Дональд Трамп наказав розпочати морську блокаду Ірану, яка досі триває.