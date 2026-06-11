Трамп заявив, що скасував заплановані удари по Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що скасував удари по Ірану через кілька годин після того, як він погрожував завдати по Ісламській республіці «дуже сильного удару сьогодні ввечері».

Перед цим дві ночі поспіль американські військові атакували об’єкти в Ірані, а Іран у відповідь завдавав ударів по базах США у країнах Близького Сходу.

«Виходячи з того факту, що переговори з Ісламською республікою Іран були винесені на найвищий рівень іранського керівництва і схвалені, я, як президент Сполучених Штатів Америки, скасував заплановані удари і бомбардування Ірану цього вечора», – заявив Трамп у дописі на Truth Social 11 червня.

Він додав, що «переговори й остаточні пункти» були схвалені США, Ізраїлем, Саудівською Аравією, ОАЕ, Катаром, Туреччиною, Пакистаном, Бахрейном, Кувейтом, Йорданією, Єгиптом й іншими.

«Морська блокада залишатиметься в силі до завершення цієї угоди – час і місце підписання будуть оголошені найближчим часом», – додав президент США.

На тлі ударів у попередні два дні обидві сторони офіційно не заявляли про завершення перемир’я, досягнутого на початку квітня. США й Іран з того часу неодноразово обмінювалися обмеженими ударами, а днями ударами обмінялися й Іран із Ізраїлем.