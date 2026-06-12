Трамп звинуватив Іран у витоку неправдивої інформації про пропоновану ядерну угоду

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран спотворив інформацію щодо стану і змісту поточних переговорів між Вашингтоном і Тегераном, стверджуючи, що деталі, про які повідомили ЗМІ, «не мають ніякого відношення» до умов, які, за його словами, вже були узгоджені в письмовій формі.

У дописі в Truth Social 12 червня Трамп звинуватив іранських чиновників у недобросовісних діях і назвав їх «дуже безчесними» партнерами по переговорах.

Він також засудив атаку іранських безпілотників на індійські кораблі, що виходили з Ормузької протоки минулої ночі, заявивши, що атака була відбита і є «абсолютно неприйнятною».

Трамп попередив Тегеран, щоб той «взявся за розум, і якнайшвидше».

Коментарі президента США прозвучали через день після того, як він заявив, що з Іраном досягнуто «великої угоди» про припинення війни, яка розпочалася 28 лютого, додавши, що він очікує підписання документу найближчими днями в Європі.

За його словами, угода назавжди заборонить Ірану отримати ядерну зброю і може привести до відкриття Ормузької протоки.

Однак іранські чиновники публічно применшили перспективу остаточної угоди. Речник Міністерства закордонних справ Есмаїл Бакаї заявив, що ключові питання залишаються невирішеними, і звинуватив Вашингтон у неодноразовій зміні своєї позиції.

Пов’язане з державою іранське інформаційне агентство Mehr 12 червня заявило, посилаючись на неназваного посадовця, що проєкт меморандуму між Іраном і Сполученими Штатами включає зобов’язання Тегерану не розробляти ядерну зброю; остаточне припинення війни на всіх фронтах, включаючи Ліван; відкриття Ормузької протоки протягом 30 днів; і 60 днів переговорів для досягнення остаточної угоди щодо ядерної програми Ірану.

Повідомлення іранських державних ЗМІ під час переговорів часто використовуються для просування ідей або певних позицій і часто виявлялися неточними або неповними.

Білий дім не уточнив зміст можливої угоди, проте видання Axios повідомило, що, згідно з меморандумом про взаєморозуміння, «Іран візьме на себе певні зобов’язання щодо своєї ядерної програми – перш за все, ніколи не мати ядерної зброї і вирішити протистояння навколо свого збагаченого урану».

Axios також повідомило, посилаючись на «дипломата однієї з країн-посередників і посадовця США», що меморандум продовжить припинення вогню на 60 днів і «закликає до негайного відкриття Ормузької протоки без стягнення плати за прохід нею, з поверненням до довоєнних обсягів перевезень протягом 30 днів. Натомість блокада США також буде знята».

Інформаційне агентство Mehr також стверджує, що інші положення включають скасування морської блокади Ірану, виведення американських військ із районів навколо Ірану, призупинення санкцій проти Ірану і вивільнення 24 мільярдів доларів заморожених іранських коштів.

Посилаючись на речника Міністерства закордонних справ Ірану, Mehr заявив, що текст вимагає остаточного схвалення іранською владою.