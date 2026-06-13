Іран зруйнував тунелі до запасів урану та замінував входи – CNN

В останні тижні Іран посилив заходи щодо герметизації свого складу високозбагаченого урану в Ісфахані. Як розповіли CNN джерела, обізнані з інформацією американської розвідки, тунелі, що ведуть до складу, були зруйновані, а входи до них заміновані.

Співрозмовники телеканалу додали, що тепер дістатися запасів урану стало набагато складніше і небезпечніше – зокрема й для самих іранців. Для цього знадобиться важка екскаваторна техніка та роботи з розмінування.

Вивезення з Ірану запасів урану є однією з вимог Вашингтона до Тегерану. 12 червня представник адміністрації Трампа заявив, що сторони наближаються до угоди, яка зобов'яже Іран передати США збагачений уран. Стверджується, що його буде знищено на місці, а потім вивезено з країни.

При цьому чиновники обох сторін раніше надали суперечливі відомості про попередню угоду, і її точні умови залишаються неясними.

За даними американських чиновників, Іран має приблизно 440 кілограмів високозбагаченого урану, більша частина якого знаходиться в підземних тунелях на одному з об'єктів в іранському місті Ісфахан. Рівень збагачення становить 60 відсотків – для створення зброї цей показник потрібно довести до 90 відсотків.

За даними CNN, у середині травня американські військові були готові провести операцію з вилучення урану. Однак президент США Дональд Трамп зупинив операцію після попередження про те, що це, ймовірно, спровокує жорсткі заходи у відповідь з боку Ірану і продовжить війну.