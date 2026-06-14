США й Іран продовжують рух до мирної угоди, попри удари Ізраїлю по Лівану

Перемовини між Сполученими Штатами та Іраном тривають – про це Радіо Свобода повідомив неназваний посадовець чиновник адміністрації США.

За його словами, діалог між Вашингтоном і Тегераном триває і «наближається до мети», не вдаючись до подробиць.

Чиновник також зазначив, що Білий дім не вважає, що останні авіаудари між Ізраїлем та ліванською «Хезболлою», яку Сполучені Штати вважають терористичною організацією, зірвуть переговори.

Раніше сьогодні ж Трамп закликав «всі сторони» до деескалації, заявивши, що Сполучені Штати та Іран «дуже близькі» до угоди.

Водночас, за словами президента Ірану Масуда Пезешкіана, Вища рада національної безпеки країни визначила, що «слід продовжувати шлях діалогу», сигналізуючи про продовження підтримки переговорів з боку вищого керівного органу Тегерана.





Колишній заступник речника Державного департаменту США Кейл Браун, який працював під час першого терміну Трампа, сказав, що дедалі сильніший імпульс у переговорах між Штатами й Іраном відображає успішне використання Вашингтоном тиску, щоб змусити Тегеран повернутися до компромісу.

«Встановивши ескалаційне домінування, президент змусив Тегеран переглянути свою позицію», – зазначив Браун, який нині очолює Національну безпеку Поларіс, в інтерв’ю Радіо Свобода 14 червня.

Раніше стало відомо, що переговірники від Катару вилетіли до Тегерана рано вранці 14 червня, щоб завершити угоду між Сполученими Штатами та Іраном щодо припинення багатомісячного конфлікту. Водночас був ризик, що поновлення ізраїльських атак на союзника Ірану «Хезболлу» в Лівані може затримати підписання документа.

Тель-Авів раніше заявив, що атакував південні райони Лівану після того, як угруповання «Хезболла» випустило три снаряди по громадах на півночі Ізраїлю.