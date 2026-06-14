Ізраїль атакував Ліван напередодні мирної угоди США та Ірану

Ізраїльські військові завдали авіаударів по об’єктах угруповання «Хезболла» у південному передмісті Бейрута Дахія, повідомив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, заявивши, що «операція стала відповіддю на обстріли ізраїльської території».

За словами глави уряду, удари були схвалені ним особисто спільно з міністром оборони Ісраелем Кацем. Ціллю атаки стала інфраструктура «Хезболли», яку Ізраїль вважає відповідальною за загрози своїй безпеці.

Нетаньягу наголосив, що Ізраїль не має наміру миритися з ракетними чи іншими атаками на свою територію та готовий жорстко реагувати на будь-які подібні дії.

Авіаудари відбулися напередодні очікуваного укладення угоди між США та Іраном. Тегеран є ключовим союзником і спонсором «Хезболли», тому загострення ситуації в Лівані може вплинути на ширший регіональний контекст і дипломатичні процеси навколо іранського питання.

Президент США Дональд Трамп 11 червня заявив, що з Іраном досягнуто «великої угоди», яка покладе край тримісячній війні, додавши, що він очікує підписання угоди найближчими днями.

«Ми щойно досягли великої угоди щодо війни з Іраном», – сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті.

За його словами, документи, пов’язані з угодою, «перебувають у досить остаточній формі».

Трамп додав, що «ймовірно, відбудеться підписання, можливо, в Європі», як тільки документи будуть остаточно узгоджені «протягом наступних кількох днів».

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що скасував удари по Ірану через кілька годин після того, як погрожував завдати по Ісламській республіці «дуже сильного удару сьогодні ввечері».

Перед цим дві ночі поспіль американські військові атакували об’єкти в Ірані, а Іран у відповідь завдавав ударів по базах США у країнах Близького Сходу.

На тлі цих ударів обидві сторони офіційно не заявляли про завершення перемир’я, досягнутого на початку квітня.

10 червня Рада керівників МАГАТЕ – ядерного наглядового органу ООН, що складається з 35 країн, – схвалила підтриману США резолюцію, яка вимагає від Ірану підтвердити наявні у нього запаси збагаченого урану та дозволити інспекторам в'їхати до країни. Посол Ірану в Австрії Реза Наджафі заявив AFP, що резолюція є «контрпродуктивною» та перешкоджає переговорам із Вашингтоном.

На засіданні Ради безпеки щодо Близького Сходу генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш припустив, що недосконале припинення вогню краще, ніж повернення до повномасштабної війни.Тегеран і Вашингтон ведуть переговори з 8 квітня, коли припинення вогню зупинило американо-ізраїльську бомбардувальну кампанію проти Ірану.



