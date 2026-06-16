США й Іран підписали рамкову угоду перед офіційною церемонією

Сполучені Штати Америки й Іран підписали в електронному вигляді рамкову угоду про припинення тримісячної війни і відкриття Ормузької протоки, повідомили високопоставлені посадовці адміністрації США 15 червня.

За словами посадовців, президент США Дональд Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс підписали угоду віртуально, тоді як спікер парламенту і головний переговірник Ірану Мохаммад Бакер Калібаф був підписантом від імені Тегерана.

Очікується, що офіційно угоду підпишуть під час церемонії в Женеві, Швейцарія, 19 червня.

Як заявили чиновники, повний текст меморандуму мають оприлюднити протягом 24–48 годин; вони наголосили, що буде забезпечено «повну прозорість» і що «жодних таємних домовленостей» не буде.

Рамкова угода надає Вашингтону й Тегерану 60 днів на переговори щодо остаточного врегулювання, зокрема щодо суперечок стосовно запасів збагаченого урану Ірану.

Напередодні і Трамп, і представники Ірану підтвердили, що її текст вдалося погодити.

Згідно з численними повідомленнями, документ передбачає відкриття Ормузької протоки і зняття США морської блокади з Ірану. Також передбачено продовження чинного режиму припинення вогню на 60 днів, протягом яких мають відбутися переговори про іранську ядерну програму. Трамп ще раз сказав у понеділок, що Іран не матиме ядерної зброї.

Високопоставлений представник адміністрації США, якого цитує агентство Reuters, у свою чергу, зазначив, що, попри публікації низки ЗМІ, Сполучені Штати поки не розморожували іранських активів і не передавали Ірану ніяких коштів. При цьому він підтвердив, що документ передбачає «серйозне послаблення» санкційного режиму щодо Ірану, якщо той виконає свої зобов’язання.

Також, за словами чиновника, меморандум не містить зобов’язання щодо виведення ізраїльських військ із південного Лівану – раніше це відкинула влада Ізраїлю. При цьому передбачено припинення вогню у Лівані.

США й Ізраїль почали завдавати ударів по Ірану наприкінці лютого, активна фаза протистояння з Іраном тривала до початку квітня, однак і після цього сторони нерідко обмінювалися ударами, а Ормузька протока залишалася частково закритою для судноплавства. Переговори велися через посередників в останні два місяці.