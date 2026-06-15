Ізраїль заявив, що не виведе війська з півдня Лівану

Ізраїль не має наміру виводити війська з територій на півдні Лівану, які контролює ЦАХАЛ. Про це заявив міністр оборони країни Ісраель Кац на тлі повідомлень про угоду між США й Іраном щодо припинення війни на Близькому Сході.

За словами Каца, у разі нападу з боку Ірану Ізраїль завдасть удару у відповідь.

Тим часом міністр національної безпеки Ізраїлю Ітамар Бен-Гвір заявив, що домовленості між Вашингтоном і Тегераном не накладають на Ізраїль ніяких зобов’язань.

За словами Бен-Гвіра, Ізраїль «не повинен погоджуватися на щось менше, ніж ліквідація «Хезболли»» і не повинен виводити війська з території, захопленої на півдні Лівану.

Проіранське угруповання «Хезболла» визнане терористичним у США й Ізраїлі. У Євросоюзі терористичним визнане військове крило «Хезболли», але не політична партія.

The Jerusalem Post із посиланням на джерела в ізраїльській армії пише, що якщо «Хезболла» дотримуватиметься режиму припинення вогню, то ізраїльська армія не завдаватиме ударів по території Лівану.

14 червня Ізраїль завдав удару по об’єктах «Хезболли» у передмісті Бейрута. Президент США Дональд Трамп закликав Тегеран утриматися від дій у відповідь і повернутися до переговорів. За даними іранського агентства Mehr, один із пунктів меморандуму між США й Іраном передбачає припинення бойових дій у Лівані.

Ввечері 14 червня Трамп оголосив про укладання угоди з Іраном, зняття блокади й розблокування Ормузької протоки.