Британія, Франція, Німеччина й Італія заявили, що готові скасувати деякі санкції проти Ірану

Велика Британія, Франція, Німеччина й Італія заявили про готовність скасувати деякі санкції, накладені на Тегеран, вітаючи оголошену Вашингтоном і Тегераном угоду щодо припинення війни на Близькому Сході.

«Ми готові скасувати відповідні санкції у відповідь на чіткі, перевірені кроки Ірану щодо його ядерної програми. Ми будемо інтенсивно співпрацювати зі США, Іраном і регіональними партнерами, щоб скористатися цим моментом, зберегти імпульс і досягти довгострокового дипломатичного врегулювання», – йдеться у спільній заяві.

«Іран ніколи не повинен отримати ядерну зброю. Ми готові співпрацювати зі США, Іраном і МАГАТЕ з цією метою», – додано у заяві.

Тим часом генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш привітав мирну угоду між США й Іраном як «критичний крок» до врегулювання війни на Близькому Сході. «Генеральний секретар сподівається, що сторони скористаються цим новим імпульсом і подвоять свої зусилля для остаточного врегулювання конфлікту», – йдеться в заяві Ґутерріша, опублікованій його речником Стефаном Дюжарріком.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що лідери країн «Групи семи» (G7) 15 червня обговорять довгострокове відкриття Ормузької протоки, відповідно до оголошеної угоди між США й Іраном про припинення бойових дій на Близькому Сході.

На саміті G7, який відбудеться в Евіані, Франція, «метою буде побачити наслідки цієї угоди, підтримку Лівану, тривале відкриття Ормузької протоки і, звичайно ж, укладення угоди щодо ядерної і балістичної діяльності в Ірані», – сказав Макрон у відео в Instagram.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив про досягнення рамкової угоди про припинення бойових дій на Близькому Сході, відкриття Ормузької протоки і зупинку американської блокади іранських портів.

Іран підтвердив досягнення угоди, а заступник міністра закордонних справ Казем Гарібабді заявив 15 червня, що «оголошено про остаточне і негайне припинення війни на всіх фронтах, включаючи Ліван».

Президент США Дональд Трамп і пакистанські посередники заявили, що мирна угода має бути підписана 19 червня у Швейцарії. Хоча деякі питання, як повідомляється, вже вирішені, інші – стануть предметом переговорів протягом наступних 60 днів, повідомили чиновники.