Трамп заявив, що Росія повинна укласти угоду, й анонсував зустріч із Зеленським «сьогодні пізніше»

Президент США Дональд Трамп розповів про зустріч із президентом України Володимиром Зеленським на саміті G7 у Франції 16 червня. Американський лідер заявив про «хорошу розмову», передає кореспондентка Радіо Свобода.

Коментуючи війну Росії проти України, Трамп під час спілкування з пресою на зустрічі з еміром Катару заявив, що РФ «повинна укласти угоду». Він знову озвучив втрати обох сторін і назвав це «божевіллям». Президент США повторив, що вважав цю війну найлегшою з усіх можливих до врегулювання.

«Росія повинна укласти угоду. Росія втратила величезну кількість людей, так само як і Україна. Минулого місяця вони втратили 35 тисяч людей. Якщо брати обидві сторони, то в середньому щомісяця гине близько 25 тисяч людей – переважно солдатів, молодих, прекрасних людей», – зазначив президент США.

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Очільник Білого дому, що продовжує виступати за дипломатичне врегулювання конфлікту, наголосив, що сторони «просто продовжують і втрачати солдатів».

«З часів Другої світової війни нічого подібного не було. Я врегулював вісім воєн. Ця ж здавалася мені тією, яку буде найлегше врегулювати. Але між двома лідерами накопичилося дуже багато взаємної неприязні. І так, сьогодні пізніше я знову зустрінуся з ним (президентом Зеленським – ред.)», – підкреслив Трамп.

«Єдина причина, чому мене це хвилює, – я не хочу бачити, як щомісяця гинуть 25 тисяч молодих людей. Щомісяця гине 25 тисяч людей. Молоді люди, які лише починають своє життя. Вони йдуть на фронт і там їх розриває вибухами. І Україна також втрачає дуже багато людей. Усе це просто абсурдно. Тож так, я зроблю все, що можу», – додав президент США.

Президент Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі показав фото розмови з президентом США Дональдом Трампом і держсекретарем Марко Рубіо на полях спеціального засідання G7 – Україна у французькому Евіані 16 червня, дописавши: «Завжди важливо координувати позиції».

Напередодні Трамп заявив, що завершення конфлікту США з Іраном дозволить Вашингтону сфокусуватися на врегулюванні російсько-української війни.

Президент Зеленський раніше заявляв, що планує зустріч із американським лідером Дональдом Трампом у рамках саміту G7 у Франції.

14 червня, у день народження Трампа, Зеленський мав із ним телефонну розмову, під час якої, за його словами, сторони «доволі детально обговорили багато ключових речей».

«Я побажав президенту Трампу успіхів, насамперед у його зусиллях щодо завершення війни Росії проти України. Також подякував йому за всю підтримку, яку Америка надає Україні», – заявив він.

Перед цим агентство Bloomberg, посилаючись на джерела, написало, що лідери провідних європейських країн на саміті «Групи семи» (G7) у Франції мають намір спробувати переконати президента США Дональда Трампа погодитися на новий підхід до переговорів із Росією щодо завершення її війни проти Україні.

Емманюель Макрон, Фрідріх Мерц і Кір Стармер, як стверджується у статті, вважають, що ініціатива у війні зараз перейшла до України, і це відкриває вікно можливостей для переговорів із Росією на вигідніших для України умовах, ніж раніше.

14 червня про розмову російського лідера Путіна з Трампом повідомили в Кремлі.

Помічник Путіна Юрій Ушаков, зокрема, заявив, що Трамп нібито висловив готовність «вплинути» на партнерів у Європі й Київ для припинення бойових дій в Україні під час саміту «Групі семи» в Евіані. Помічник Путіна заявив, що удари по «цивільних об’єктах» на російській території заважають врегулюванню. Також представник Кремля повторив тезу, що для зустрічі з Путіним президент України Володимир Зеленський може приїхати до Москви.