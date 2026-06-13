Сирський зустрівся з командувачем Спеціальної місії НАТО: обговорили ситуацію на фронті і потреби ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський зустрівся із генерал-лейтенантом Кертісом Баззардом – командувачем Спеціальної місії НАТО з безпекової допомоги та підготовки для України (NSATU), а також Групи сприяння безпеці України (SAG-U).

Головнокомандувач ЗСУ написав у фейсбуці, що поінформував Баззарда, зокрема, про «поточну оперативну обстановку на фронті».

«Маємо перехоплювати стратегічну ініціативу, відтак ведемо активну оборону. Це дає змогу виснажувати противника, відновлювати позиції і завдавати максимальних втрат. Основна мета – зробити кожен крок ворога максимально дорогим, використовуючи інтелект та технології там, де не вистачає заліза та людей», – зазначив Сирський.

За його словами, сторони приділили «особливу увагу» потребам ЗСУ –пріоритетом залишається посилення протиповітряної оборони, адже «без контролю неба неможливо гарантувати безпеку на землі».

Головнокомандувач ЗСУ подякував Баззарду за «непохитну підтримку України, лідерство та вагомий внесок у зміцнення спроможностей Сил оборони». Також вручив генерал-лейтенанту почесний нагрудний знак «Сталевий хрест».

«Посилення бойових можливостей українського війська є дієвим інструментом стримування агресора, збереження життів наших громадян та наближення справедливого миру», – підкреслив Сирський.

Раніше Сирський розповів колегам із країн Північноатлантичного альянсу про успішність застосування «тактики активної оборони», яка, за словами воєначальника, «дозволяє виснажувати противника, відновлювати позиції та завдавати ворогу максимальних втрат».