Директорка Національної розвідки США оприлюднила докази, які, за словами її відомства, свідчать про «довготривале» фінансування урядом Сполучених Штатів понад 120 біолабораторій у більш ніж 30 країнах, де проводяться дослідження біологічних патогенів, деякі з яких є небезпечними.

«До цих біолабораторій належать лабораторії в Україні, які можуть опинитися під загрозою через російсько-українську війну», – йдеться в заяві офісу директора Національної розвідки, оприлюдненій 12 червня.

«Наприклад, розвідувальне співтовариство раніше попереджало, що фінансована США біолабораторія в Україні, ймовірно, зберігала небезпечні патогени і залишалася вразливою до тривалих загроз російського нападу, захоплення або пошкодження», – додали там.

Цей незвичний крок Тулсі Габбард зробила за кілька днів до свого відходу з посади директорки Національної розвідки. Невідомо, чому Габбард оприлюднила цю інформацію. Також не зрозуміло, чи містила вона щось нове або сенсаційне.

Протягом багатьох років у рамках так званої програми «Співпраці з метою зменшення загрози» уряд США фінансував заходи з охорони дослідницьких програм часів Холодної війни – переважно тих, що базувалися на радянських програмах із розробки технологій біологічної й хімічної війни.

Деякі з цих радянських об’єктів, що залишилися, розташовувалися в Києві, Тбілісі й інших містах колишнього Радянського Союзу.

Адміністрація Трампа вже кілька місяців аналізує американські документи щодо біолабораторій, що фінансуються Вашингтоном, після того, як було заборонено будь-яке федеральне фінансування досліджень із «підвищенням функціональності» – які передбачають модифікацію організмів з метою посилення їхніх біологічних функцій – у таких країнах, як Китай, де, на думку уряду, відсутній належний контроль.

Такі підрозділи уряду США, як Міністерство оборони, давно фінансували закордонні лабораторії, що займаються дослідженнями хвороб.

У міру погіршення відносин Росії із Заходом Москва все частіше звинувачувала США у фінансуванні «біолабораторій», спрямованих на розробку потенційної біологічної зброї. Сам Вашингтон є підписантом Конвенції про біологічну зброю 1975 року.

Ці звинувачення протягом багатьох років підживлювали теорії змови, які уряд США неодноразово намагався спростувати.

У 2023 році, через рік після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Державний департамент США звинуватив Москву в «збільшенні обсягу й інтенсивності дезінформації щодо біологічної зброї в марній спробі відвернути увагу від свого вторгнення в Україну, зменшити міжнародну підтримку України і виправдати свою невиправдану війну».

З моменту повернення до Білого дому в 2025 році адміністрація президента Дональда Трампа зайняла більш різку позицію щодо питання біологічних патогенів, особливо стосовно пандемії COVID-19, походження якої в Китаї досі є предметом гострих дискусій.

Адміністрація Трампа заявила, що багато біолабораторій, які фінансуються Вашингтоном, проводили дослідження з використанням «небезпечних і висококонтагіозних патогенів», і що такі дії не можна залишати «без обмежень».

У травні 2025 року президент США Дональд Трамп підписав указ про припинення федерального фінансування досліджень із посилення функцій вірусів у всьому світі.