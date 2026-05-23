Директорка нацрозвідки США подала у відставку

Директорка національної розвідки США Тулсі Габбард подала у відставку. Відповідну заяву вона опублікувала в соцмережі X.

«Для мене було величезною честю служити американському народу як директор Національної розвідки», – зазначила вона.

У заяві Габбард пише, що в її чоловіка діагностували «надзвичайно рідкісну форму раку кісток», і вона вирішила залишити свою посаду, щоб підтримувати його.

Габбард залишить адміністрацію 30 червня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що заступник Тулсі Габбард, Аарон Лукас, стане виконувачем обов’язків директора національної розвідки. Він додав, що Габбард «зробила неймовірну роботу».

Тим часом, агентство Reuters із посиланням на джерело повідомляє, що Білий дім змусив Габбард піти у відставку. Білий дім такі заяви не коментував, але речник Девіс Інгл написав у X, що Габбард йде з посади через діагноз її чоловіка.

Трамп у минулому натякав на розбіжності з Габбард, зокрема, щодо їхнього підходу до Ірану, заявивши в березні, що вона «м’якша» за нього в питанні стримування ядерних амбіцій Тегерана.

У квітні Трамп відправив у відставку генеральну прокурорку Пем Бонді. Джерела Reuters повідомляли, що Трамп планує продовжити перестановки в кабінеті міністрів на тлі зростаючого тиску через війну з Іраном. І у квітні кілька джерел повідомили Reuters, що Габбард може втратити свою роль у рамках цих перестановок.

Габбард призначили директоркою національної розвідки США у лютому 2025 року. Її кандидатуру запропонував Трамп. Незабаром після призначення вона звільнила понад 100 співробітників розвідки і планувала скоротити штат на 40%.

З 2013 до 2021 року Габбард представляла штат Гаваї в Палаті представників Конгресу. До цього вона служила в армії США і залишила її в званні підполковника.