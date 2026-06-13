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Війна

Російські FPV-дрони атакують на околицях Харкова. Чи готове місто захищатися від них?

Пожежа у житловому будинку, що виникла внаслідок удару Росії. Харків, 3 квітня 2026 року
Пожежа у житловому будинку, що виникла внаслідок удару Росії. Харків, 3 квітня 2026 року

Коротко

  • Основною загрозою для Харкова залишаються російські «Шахеди»
  • Але дедалі частіше фіксують появу FPV-дронів. І хоч їх небагато, однак вони здатні переслідувати і атакувати цивільний транспорт

Повітряні тривоги лунають і в день, і вночі. Гудіння і вибухи. Обстріли. Армія РФ завдає ударів по Харкову здебільшого безпілотниками. Найчастіше «Шахедами» або їх аналогами - «Геранями-2». Ціляться у житлові будинки, цивільні підприємства, інфраструктурні об'єкти.

Та віднедавна на околиці та у межах міста була зафіксована нова зброя - FPV-дрони на оптоволокні. Наскільки це небезпечно? Так як місто може від них захистися?

«Там немає папужки?», – питає пані Олена в чоловіків, що розчищають від завалів кімнату, яка була спальнею.

Уламків і сміття тут чи не по коліно. Віконні рами винесло разом із бетоном. Удар російського безпілотника прийшовся поруч у зовнішню стіну.

Олена з донькою встигли вискочити в коридор. Папужка Гаврюша загинув.

Багатоповерхівка у Харкові, пошкоджена 9 червня в результаті удару російського БПЛА
Багатоповерхівка у Харкові, пошкоджена 9 червня в результаті удару російського БПЛА

Це сталося під час масованої російської атаки на Харків. З першої ночі 9 червня над житловими кварталами дзижчали БПЛА.

На ранок в місті зафіксували 11 влучань у двох районах. За даними Харківської обласної прокуратури для атаки російські військові використали ударні безпілотники «Герань-2».

Що прилітає?

Саме «Герані» або «Шахеди» залишаються для Харкова головною загрозою.

Якщо подивитися на статистику, яку надає щомісяця міський департамент надзвичайних ситуацій, найбільше ударів припадає саме на цей вид зброї.

Так в травні з 98-ми ударів по Харкову у 44-х використані саме безпілотники типу «Шахед». У перший тиждень червня ця цифра сягнула 36-ти.

Російські військові запускають по місту і інші типи безпілотників.

Фахівці фіксують «Ланцети», «Гербари», «Молнії». Навіть дрони-камікадзе зі штучним інтелектом – «V2U».

Російський дрон «Ланцет»
Російський дрон «Ланцет»

І тепер нова загроза?

І ось тепер почали у незначній кількості фіксувати і FPV-дрони.

«FPV-дрон бачимо. Два пропеллера, – детектор дронів пищить в руках у директора міського департаменту надзвичайних ситуацій Богдана Гладких, – Кілометри три-чотири ще до нас»

Кільцева дорога Харкова під антидроновою сіткою від російських FPV. 21 травня 2026 року
Кільцева дорога Харкова під антидроновою сіткою від російських FPV. 21 травня 2026 року

Кільцева дорога. У кюветі – перекинута, згоріла цивільна фура. Вздовж траси – обвуглена поліцейська машина. Два дрони влучили у вантажівку, вбивши водія. Ще два – у автівки поліцейських, які приїхали на виклик.

Вантажівка, спалена російським дроном на кільцевій дорозі Харкова. 21 травня
Вантажівка, спалена російським дроном на кільцевій дорозі Харкова. 21 травня

21 травня стало днем, коли FPV вперше атакували цивільне авто у такій близькості до міста.

А вже 7 червня FPV-дрон полював в межах міста. Переслідування цивільного тягача та детонацію записав на відео водій автівки, що їхала позаду. У цьому випадку обійшлося без постраждалих.

Кільцева Харкова 21 травня після удару російських FPV
Кільцева Харкова 21 травня після удару російських FPV

Ждуни на оптоволокні

Дорога, якою російський FPV-дрон переслідував тягач, веде від наукового містечка на околиці Харкова до центру міста. Окрім автівок тут постійно курсують рейсові автобуси.

Полювання дрона за тягачем збурило один з місцевих чатів. Тут навіть математично розраховували небезку влучання FPV для окремого харків’янина.

Дорога до центру Харкова, де 7 червня російський FPV полював на автівку
Дорога до центру Харкова, де 7 червня російський FPV полював на автівку

Тож про які саме загрози йдеться ми вирішили з’ясувати у знавців ударних дронів – бійців спецпідрозділу «Гострі картузи». Зустрічаємось поряд місця вибуху. Із собою в «картузів» безпілотник.

Дрон на оптоволокні з макетом боєприпасу
Дрон на оптоволокні з макетом боєприпасу

Це в простонародді називається ждун, дрон на оптиці», – пояснює боєць підрозділу Жора.

Саме такий тип, кажуть бійці, використали російські військові під час обох атак – в травні та червні.

Такий дрон неможливо виявити детекторами дронів, на нього не діє РЕБ, а летіти він може до 50-ти кілометрів. Все залежить від довжини катушки з оптоволокном та ємності батареї.

«Такий дрон може сісти десь на будівлю, сісти десь в траву і спостерігати, чекати на свою ціль», – продовжує Жора.

Так полювати ждун може добу. Найчастіше його цілями стає саме транспорт:

«Оператор може підірвати цей дрон просто с пульта дистанційно, чи просто через замикачі, уси в простонародії. Він натикається на перепону і відбувається вибух», Жора вказує на два рухомих дроти попереду дрона, зігнуті під кутом.

Збити ждуна можна зі зброї або дроном-перехоплювачем.

FPV на «Молніях»

«Це вид звичайного терору проти місцевого населення», – каже командир «картузів» Олександр «Залізняк» про поодинокі удари ждунами, - «я впевнений, приїжджає якась спеціальна група, якісь російські ССО, спецпризначенці і запускають ці дрони».

Із собою Олександр має російську «Молнію» – трофей, збитий торік під Покровськом. Це найдешевше ударне крило. Може летіти до сотні кілометрів і нести на собі боєприпас вагою 10 кілограмів. Або ж два FPV-дрони.

Російська «Молнія» з FPV-дроном на крилі
Російська «Молнія» з FPV-дроном на крилі

«Це розповсюджена практика», - каже Олександр, – «вже були випадки навіть в Харкові, коли «Молнія» з легкістю заносила два отаких FPV-дрона».

Російський FPV-дрон з макетом боєприпасу
Російський FPV-дрон з макетом боєприпасу

Найчастіше занесені таким чином FPV не можуть опускатися нижче будинків, маневрувати дорогами. Все через так званий радіогоризонт. Та все міняється, коли до такого дрона додають штучний інтелект:

«Штучний інтелект захоплює ціль і летить самонаведенням. Там уже ні РЕБ, ні радіогоризонт нічого на заваді не стане. Такі випадки поодинокі, так вони потроху збільшуються», – пояснює командир «картузів»

Російська «Молнія» з FPV-дроном на крилі
Російська «Молнія» з FPV-дроном на крилі

Небезпека масштабування та протидія

Панікувати не варто, хоча й нехтувати небезпекою також, каже начальник відділу комунікацій 14-го армійського корпусу Віталій Саранцев.

«Небезпека дійсно є, вона є реальною, особливо в прифронтових населених пунктах. Це стосується всіх населених пунктів, які розташовані неподалік ЛБЗ (ред: лінії боєзіткнення), наприклад Запоріжжя, Херсону, Сум і, авжеж, Харкова»

Російська армія масштабує застосування дронів, особливо FPV, на фронті. Через це розширюється так звана кілзона – зона ураження дронами.

«Якщо раніше вона була в районі 15 кілометрів, то зараз вона подекуди становить від 30-ти навіть до 50-ти кілометрів», – каже Віталій Саранцев. «Противник наносить невибіркові удари і тому наносить їх і по цивільній інфраструктурі і по цивільним мешканцям і одне з завдань для нас, як для військових, – виявлення і знищення точок запуску цих БПЛА», – пояснює полковник.

Антидронові сітки на кільцевій дорозі Харкова. Червень 2026 року
Антидронові сітки на кільцевій дорозі Харкова. Червень 2026 року

Захист кільцевої

Оборона неба длиться на пасивну та активну. До першої належать дієві загородження.

Антидронові сітки навколо Харкова почали зводити на початку цього року.

«В пріоритеті в нас закрити повністю північ території, далі – в бік Чугуєва», – повідомив під час останньої прес-конференції голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Після удару FPV 21 травня частина кільцевої закрита. Щойно вирішать як її убезпечити – відкриють.

Але цивільному транспорту все одно рекомендують не їздити.

«З’являться нові дорожні знаки там, де ми не рекомендуємо цивільному транспорту все ж таки їздити. Тому що, звичайно, сітки не врятують від «Шахедів», сітки не врятують подекуди від «Ланцета», подекуди в нас є факти пробивання сіток «Молніями», – зазначив Олег Синєгубов.

Приватна ППО: результати півроку роботи

Наприкінці минулого року Харківщина однією з перших долучилася до експериментального проєкту Міноборони зі свторення приватної ППО.

«Немає єдиного засобу, панацеї проти «Шахедів», проти ракет, проти дронів, дронів на оптоволокні, FPV-дронів, тощо. Тому ми маємо засновувати ешелоновану оборону всіх абсолютно комплексів, всіх заходів», – пояснив Олег Синєгубов.

За підсилення захисту неба на Харківщині взялася компанія Carmine Sky. Вони інтегровані в загальну систему протиповітряного захисту області. Працюють за допомогою кулеметів М-2 Браунінг, встановлених на турелі, якими керують оператори. Вражають 90% цілей, які опиняються поряд. Збиття погоджують військові.

Приватна ППО, кулемет М-2 «Браунінг» на турелі
Приватна ППО, кулемет М-2 «Браунінг» на турелі

«Будь які об’єкти, що діють у зоні дії турелі. Все, що летить, ми збивали і реактивні «Шахеди» і звичайні, «Ланцети», «Зали». Все, що пролітає», – пояснює представник приватників Руслан.

У Харківській області і далі планують розбудовувати протиповітряну оборону. Кажуть – мають плани на весь рік. Також це стосується і приватників.

«Це, мабуть, буде найбільша кількість таких засобів повітряної оборони, ніж в інших областях точно», – зазначив Олег Синєгубов.

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    Оксана Нечепоренко

    Журналістка. Працюю у Харкові. Висвітлюю новини та цікаві, гострі теми регіону. До Радіо Свобода доєдналася у жовтні 2021 року. Народилася у Харкові в червні 1978 року. Закінчила Харківський національний університет за спеціальністю «Всесвітня історія». У журналістиці – понад 10 років. Працювала на регіональних та загальноукраїнських телеканалах.

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