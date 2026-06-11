«Мене не злякаєш»: у Херсоні кажуть про нову тактику «випалювання» міста

Лише за перший тиждень червня російська армія запустила понад 5,5 тисяч FPV-дронів над Херсонщиною. Більшість із них була збита, повідомив начальник Херсонської обласної адміністрації Олександр Прокудін. Він також зазначив, що за весь червень минулого року російські військові застосували менше ніж вісім тисяч дронів. Тобто за рік інтенсивність атак БПЛА зросла майже втричі.

Жителі Херсона розповіли телевізійній та онлайн-мережі «Настоящее время» (створена Радіо Свобода для російськомовної аудиторії), як пристосовуються до життя під нескінченними російськими атаками.

Прибережні райони Херсона вважаються найнебезпечнішими в місті. Місцеві розповідають, що російська армія віднедавна використовує тут нову тактику – «випалює висотну забудову міста».

«По траві не дуже ходи. Ходи стежками краще, тут мінування може бути», – наша провідниця Ольга, комунальниця з Херсона, йде перевіряти, як працюють її колеги. Вона показує багатоповерхівку, куди «багато разів прилітало».

Дрони російської армії залітають у Херсон партіями – по 10-15 штук. Кожну атаку потрібно перечікувати.

« Те, що з нами сталося – це геноцид . І я хочу, щоб мене почули: не лише українське суспільство, а й люди за кордоном. У нас не було нікого. У нас цивільний будинок, із цивільними людьми! Понад 70 дронів влетіло в наш будинок », – розповідає місцева жителька.

У перервах між атаками Ольга йде шукати своїх колег. Дрібними перебіжками від дерева до дерева. Ось на стіні будинку завис російський дрон-камікадзе «Молния», який не здетонував».

Комунальники ріжуть фанеру для розбитих вікон.

«Більше, більше, більше прильотів. У нас була спочатку одна вулиця, де ходив громадський транспорт, вона два роки тому стала непроїзною. Другий місяць ця вулиця вже стала непроїзною. Громадський транспорт тут не ходить. Зараз порушується питання, що робити з Кулика – це остання артерія громадського транспорту на мікрорайон», – розповідає комунальниця Ольга.

Херсон традиційно розділений на зони: червона, жовта і – найбезпечніша – зелена зона. Тенденція останніх тижнів – навіть у раніше відносно безпечних районах стає дуже гучно.

«Це була «Молния». Весь вибух стався ось на оцій груші. Газову плиту всю розкурочило. Холодильник грюкнуло, воно все його відкрило і розтрощило», – Жанна живе в районі, куди раніше евакуювалися жителі херсонського прибережжя. Тут досі працюють супермаркети, шумлять базари. Віднедавна шумлять і дрони.

«Тут так гудуть ці дрони, таке враження, як рій комарів. 6 травня було 950 дронів на Херсон , а вже цього тижня було 990 дронів, ви уявіть. Це коли кажуть, що на територію України полетіло 650 дронів і наші сили ЗСУ їх збили. Це нічого. А те, що на Херсон уже летить по 1000 дронів, на одне місто Херсон!» – каже вона.

Попри все, Жанна відновлює свій будинок: «Мене залякати неможливо. Я народилася в цьому місті. Я виросла в цьому місті» .

«Навіть у прибережних районах міста залишається багато людей – ходять під деревами, сидять на лавках, а у спалених квартирах закривають вікна фанерою та міняють замки на дверях.

Херсон активно закривають антидроновими сітками: це кілометри антидронових тунелів по всьому місту. Переважно ними закривають головні автомагістралі. На невеликих же вуличках доводиться ховатися під кронами дерев.