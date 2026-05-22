У Краматорську «вже є райони, куди краще не заїжджати». Очевидці кажуть про стрес у дітей і тварин

Краматорськ, який називають «містом-фортецею», продовжує залишатися одним із небагатьох міст Донбасу, яке перебуває під контролем України. Він досить далеко від лінії фронту: до неї близько 15 км. Але впродовж останніх тижнів Росія посилила обстріли, розповіли місцеві жителі телевізійній та онлайн-мережі «Настоящее время» (створена Радіо Свобода для російськомовної аудиторії).

На початку травня армія Росії скинула на центр міста три фугасні бомби: загинули 6 людей, ще 13 отримали поранення. 18 травня армія РФ обстріляла Краматорськ із РСЗВ «Смерч», а 19 травня знову вдарила по місту авіабомбами: тоді також загинули і були поранені кілька людей. На околиці Краматорська у багатьох дворах можна побачити обгорілі після ударів російських безпілотників машини, а на вулицях – меморіали загиблим під час обстрілів.

Багато людей у Краматорську з тривогою слухають упевнені обіцянки російських військових захопити всю територію Донбасу до осені 2026 року і готуються до евакуації.

Тетяна вже 11 років вирощує квіти на клумбі біля свого будинку в Краматорську. Але, за її словами, останнім часом у неї все частіше опускаються руки і займатися квітами немає бажання.

«Іноді виходити ні сил уже немає, ні бажання. Тому що я тільки почну щось робити – верещить! – обурюється жінка. – Тільки щось почну робити – як треба бігти в під’їзд! Машини (дрони) постійно у нас тут б’ють, особливо ці «ФПВішки» (FPV-дрони) вищать так, що це просто у голові не вкладається! А вчора три КАБи так гепнули у Слов’янську, що мені було чути. І це кожен Божий день!»

«Особливо після (травневого) перемир’я вони як з цепу зірвалися, – підкреслює Тетяна. – Що вони творять? Це нелюди якісь. Нелюди! Я їх лютою люттю ненавиджу! У мене онуку два з половиною роки, він так репетує при обстрілах, так боїться! »

Обстрілів, за словами Тетяни, боїться і її собака, крихітний йоркширський тер’єр: « Їй призначили дорогущі заспокійливі, людські . Я їй їх даю третій місяць, але особливого толку немає, – розповідає жінка. – Я через це не можу з нею гуляти: вона вийде – і стоїть, труситься ».

Інна, співробітниця зоомагазину в Краматорську, каже, що покупців у місті майже не залишилося. Але ті, хто заходить, беруть переважно товари для евакуації собак і котів та заспокійливі для них.

« Переноски для тварин зараз користуються дуже великим попитом, тому що дуже багато людей виїжджають із міста , – розповідає продавець. – І ще дуже добре беруть заспокійливі препарати – для того, щоб тварина нормально переносила переїзди. Тому що дуже сильні вибухи в місті, і тварини отримують великий стрес».

Тетяна каже, що не хоче їхати з міста, тому що тут її дім. «А куди їхати? За що? Кому ми де потрібні? – емоційно запитує вона. – Це мій дім, я тут 35 років живу! Я що, кину клумбу свою? Хочеться жити у своєму домі, щоб все було вже тихо, займатися своїм улюбленим квітником. Більше нічого не хочу!»

Ситуація в місті критична, загроза для жителів дійсно зростає, визнає Віталій, головний сержант 93-ї бригади ЗСУ, дислокованої на Краматорському напрямку. Над вулицями Краматорська вже висять дрони, а на тротуарах і бруківці можна бачити оптоволокно: саме по ньому передається сигнал від оператора до дрона. Українські військові розповідають, що російські дрони регулярно атакують цивільні автомобілі. Нещодавно над Краматорськом почали встановлювати антидронові сітки, але вони поки не рятують.

Взяти конкретно цей автомобіль, я не знаю, він військовий чи цивільний, але ви бачите, він навіть не пофарбований у зелений колір. Звичайний цивільний джип по факту. Розібратися оператору, пілоту, можна було. Але він залетів у двір, не знайшов військову машину і вдарив першу, яка ліпша попалася, – показує Віталій. – Уже є такі райони, куди краще дійсно не заїжджати. Щонайменше якийсь перехоплювач відеосигналу в автомобілі має лежати. І має лежати дробовик – для того, щоб спробувати в разі чого хоча б себе захистити від дрона, або захистити той транспорт, на якому пересуваєшся».

«Усе йде до того, що ситуація погіршуватиметься. На жаль, так складається, що ми завжди якусь протидію цьому робимо, наздоганяючи ворога», – визнає військовий.

Місцева поліція розповідає, що її співробітникам доводиться виконувати нову функцію – боротися у містах із дронами. Поліцейські підтверджують, що і атаки дронів, і обстріли з боку Росії відбуваються щодня, у будь-який час доби.

« З різних калібрів, важкі обстріли, це і авіація, і РСЗВ, і все це Краматорськ приймає , – розповідає Артем Щусь, командир батальйону особливого призначення. – Про «Шахеди», «Герані», про FPV і «Молнії» я вже навіть не кажу, тому що це вже на постійній основі».





У Краматорську також почали з’являтися «зуби дракона» – бетонні укріплення у вигляді пірамід, які мають зупинити бронетехніку. Якщо російська армія ще ближче підійде до міста – їх виставлять для зміцнення лінії оборони. Також, побоюючись російського наступу, з Краматорська почали евакуацію пам’ятників. У міській адміністрації кажуть, що це робиться для того, щоб зберегти культурну спадщину міста. Два вже демонтували – Тарасу Шевченку та Леоніду Бикову. Залишився ще пам’ятник ліквідаторам аварії на Чорнобильській атомній електростанції.

Попри обстріли, на вулицях Краматорська чисто: комунальні служби продовжують працювати, поки це можливо. На дороги навіть продовжують наносити розмітку.

Співробітниця комунального підприємства Руслана називає нинішню ситуацію «терпимою».

«Треба жити в чистоті і в добрі. Не дуже приємно в брудному жити, – зауважує вона. – А на життя треба дивитися оптимістично, позитивно».

