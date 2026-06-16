«Група семи» домовилася посилити санкції проти російського нафтогазового експорту – FT

Лідери країн «Групи семи» (G7) на саміті у Франції домовилися посилити тиск на Росію, зокрема за допомогою нових санкцій проти експорту нафти і газу, пише Financial Times із посиланням на французьке дипломатичне джерело. За його словами, консенсусу було досягнуто на сесії, присвяченій Україні, в якій також брав участь Володимир Зеленський.

Раніше 16 червня презмдент США Дональд Трамп заявив, що підписання угоди з Іраном та відкриття Ормузької протоки створюють умови для повернення санкцій проти російської нафти.

За словами французького джерела, те, що іранська мирна угода вже допомогла знизити ціни на енергоносії, полегшило країнам G7 досягнення консенсусу щодо санкцій проти Росії.

Україна також вимагає від США ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів Patriot на своїй території. Як розповіли FT українські офіційні особи, нинішні поставки надто малі та повільні, через що зростають російські удари по цивільній інфраструктурі.

«Пріоритети чіткі: збільшення кількості ракет ППО та надання ліцензій на їх виробництво, пакет підтримки на зиму та посилення тиску на Росію. Важливо, що США готові забезпечити підтримку за цими напрямами роботи», – написав за підсумками багатосторонньої зустрічі Зеленський.





Велика Британія та Канада 16 червгя вже оголосили про нові санкції проти Росії, спрямовані проти «тіньового флоту» та фінансових мереж, які використовуються для обходу західних санкцій та підтримки військових закупівель. Лондон запровадив заходи проти російської військової розвідки – за даними британської влади, пов’язана з ГРУ компанія «Нептун» таємно закуповує західні технології для армії. Також під санкції потрапили «Яндекс Банк», «Єврофінанс Моснарбанк», «Вайлдберріс Банк», підприємства військово-промислового комплексу, російські військові, зокрема офіцери Головного управління Генштабу ЗС РФ (ГРУ), 27 суден тіньового флоту, включно з газовозами.