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Новини | Міжнародні

Трамп анонсував повернення санкцій на російську нафту

Президент США Дональд Трамп (другий ліворуч) із колегами на саміті «Групи семи», Франція, 16 червня 2026 року
Президент США Дональд Трамп (другий ліворуч) із колегами на саміті «Групи семи», Франція, 16 червня 2026 року

Президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що планує відновити дію нафтових санкцій проти Росії на тлі підписання мирної угоди з Іраном та відкриття Ормузької протоки.

«Невдовзі ми зможемо це зробити, тому що зараз (нафта з Перської затоки) постачається. Ми зняли санкції, бо, очевидно, не хочемо перешкоджати постачанню нафти. Тому невдовзі… у якийсь момент ми будемо в ситуації, щоб зробити це», – заявив президент США, відповідаючи на запитання журналістів щодо поновлення санкцій.

США в середині березня частково вивели з-під санкцій російську нафту, що постачається морем, це пояснювалося браком палива на світовому ринку. Спочатку це було зроблено на 30 днів, згодом термін двічі продовжували на місяць. Термін виключення з режиму санкцій, що діє зараз, спливає 18 червня.

США та Іран 19 червня у Женеві мають підписати угоду про припинення вогню. Вона передбачає 60-денне перемир’я, а також відкриття Ормузької протоки. Точні деталі угоди поки що невідомі. Трамп після досягнення домовленостей із Іраном заявив, що тепер відновить зусилля щодо врегулювання конфлікту між РФ та Україною.

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