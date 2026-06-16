Трамп анонсував повернення санкцій на російську нафту

Президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що планує відновити дію нафтових санкцій проти Росії на тлі підписання мирної угоди з Іраном та відкриття Ормузької протоки.

«Невдовзі ми зможемо це зробити, тому що зараз (нафта з Перської затоки) постачається. Ми зняли санкції, бо, очевидно, не хочемо перешкоджати постачанню нафти. Тому невдовзі… у якийсь момент ми будемо в ситуації, щоб зробити це», – заявив президент США, відповідаючи на запитання журналістів щодо поновлення санкцій.

США в середині березня частково вивели з-під санкцій російську нафту, що постачається морем, це пояснювалося браком палива на світовому ринку. Спочатку це було зроблено на 30 днів, згодом термін двічі продовжували на місяць. Термін виключення з режиму санкцій, що діє зараз, спливає 18 червня.

США та Іран 19 червня у Женеві мають підписати угоду про припинення вогню. Вона передбачає 60-денне перемир’я, а також відкриття Ормузької протоки. Точні деталі угоди поки що невідомі. Трамп після досягнення домовленостей із Іраном заявив, що тепер відновить зусилля щодо врегулювання конфлікту між РФ та Україною.