Reuters: через війну в Ірані США стали найбільшим експортером нафти

Через перекриття Ормузької протоки, якою експортувалася саудівська нафта, і санкції, запроваджені проти російської нафти, Сполучені Штати Америки вже третій місяць займають лідируючі позиції у світі з експорту нафтопродуктів. Про це повідомляє Reuters із посиланням на дані сервісу з відстеження суден Vortexa.

Згідно з отриманими даними, експорт нафти і пального зі США у травні зріс приблизно до 10,5 мільйонів барелів на добу завдяки високим обсягам видобутку і вивільненню стратегічних нафтових резервів країни. Експорт Росії того ж місяця склав сім мільйонів барелів на добу, а Саудівській Аравії – близько шести мільйонів барелів.

За даними Vortexa, у 2025 році лідером з експорту нафти була Саудівська Аравія (вісім мільйонів барелів на добу). Сполучені Штати продавали за кордон більше ніж шість із половиною мільйонів барелів на добу, а Росія трохи менше від шести мільйонів барелів.

«Займаючи позицію найбільшого експортера нафти, Вашингтон отримає новий потужний важіль у переговорах із союзниками і суперниками, на додаток до своєї глобальної військової переваги і домінування на фінансових ринках», – пише Reuters.

Наприклад, саме США стали головним імпортером сирої нафти до Європи і другим за величиною постачальником паливних дистилятів у регіон. Крім того, дедалі більшу залежність від американської нафти зараз демонструють азійські країни через труднощі з постачанням близькосхідних нафтопродуктів.

11 червня американський президент Дональд Трамп заявив, що США планують захопити острів Харк й інші об’єкти нафтової інфраструктури Ірану і «встановити повний контроль над їхніми нафтогазовими ринками, подібно до того, як це зробили з Венесуелою».