Українські компанії могли б допомогти з браком потужностей – Мерц про ліцензії на виробництво зброї

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц привітав підсумкову заяву саміту «Групи семи» – про це він заявив на брифінгу 17 червня.

На питання щодо згадки в тексті виробництва озброєнь за ліцензією в Україні, Мерц не уточнив, про яке саме озброєння йдеться:

«Це буде окремо обговорюватися між залученими державами. Справді йдеться про широке надання ліцензій, зокрема американськими компаніями європейським виробникам».

Він подякував Трампу та американській делегації за демонстрацію готовності до співпраці й припустив, що європейські та українські оборонні виробники можуть перекрити дефіцит потужностей.

«Усі ми зараз стикаємося з проблемою недостатніх виробничих потужностей. І цю проблему можна вирішити шляхом надання ліцензій компаніям, які мають такі виробничі можливості. А такими компаніями є і європейські, і українські підприємства», – сказав канцлер.

Мерц вказав на те, що це перший випадок з моменту вступу на посаду президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, коли члени «Сімки» опублікували спільну заяву й «знайшли спільну мову щодо основних питань зовнішньої політики та політики безпеки нашого часу».

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Він відзначив, що заява містить чітке послання підтримки України та готовності посилювати тиск на Росію, й висловив сподівання, що це може наблизити сторони мирні переговори.

Напередодні лідери країн «Групи семи» заявили, що планують збільшити постачання потужностей протиповітряної оборони Україні, а також висловили готовність розглянути можливість поширення на Україну ліцензій, щоб дозволити збільшення військового виробництва.