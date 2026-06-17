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Новини | Політика

Українські компанії могли б допомогти з браком потужностей – Мерц про ліцензії на виробництво зброї

Фрідріх Мерц (третій праворуч) вказав на те, що це перший випадок з моменту вступу на посаду президента США Дональда Трампа (третій ліворуч на першому плані), коли члени G7 «знайшли спільну мову щодо основних питань зовнішньої політики»
Фрідріх Мерц (третій праворуч) вказав на те, що це перший випадок з моменту вступу на посаду президента США Дональда Трампа (третій ліворуч на першому плані), коли члени G7 «знайшли спільну мову щодо основних питань зовнішньої політики»

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц привітав підсумкову заяву саміту «Групи семи» – про це він заявив на брифінгу 17 червня.

На питання щодо згадки в тексті виробництва озброєнь за ліцензією в Україні, Мерц не уточнив, про яке саме озброєння йдеться:

«Це буде окремо обговорюватися між залученими державами. Справді йдеться про широке надання ліцензій, зокрема американськими компаніями європейським виробникам».

Він подякував Трампу та американській делегації за демонстрацію готовності до співпраці й припустив, що європейські та українські оборонні виробники можуть перекрити дефіцит потужностей.

«Усі ми зараз стикаємося з проблемою недостатніх виробничих потужностей. І цю проблему можна вирішити шляхом надання ліцензій компаніям, які мають такі виробничі можливості. А такими компаніями є і європейські, і українські підприємства», – сказав канцлер.

Мерц вказав на те, що це перший випадок з моменту вступу на посаду президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, коли члени «Сімки» опублікували спільну заяву й «знайшли спільну мову щодо основних питань зовнішньої політики та політики безпеки нашого часу».

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Він відзначив, що заява містить чітке послання підтримки України та готовності посилювати тиск на Росію, й висловив сподівання, що це може наблизити сторони мирні переговори.

Напередодні лідери країн «Групи семи» заявили, що планують збільшити постачання потужностей протиповітряної оборони Україні, а також висловили готовність розглянути можливість поширення на Україну ліцензій, щоб дозволити збільшення військового виробництва.

«Росія повинна укласти угоду»: Трамп про війну в Україні на саміті G7 (відео) «Росія повинна укласти угоду»: Трамп про війну в Україні на саміті G7 (відео)
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«Росія повинна укласти угоду»: Трамп про війну в Україні на саміті G7 (відео)
відео Радіо Свобода

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