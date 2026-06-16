Зеленський зустрівся зі Стармером і подякував за уран для АЕС та нові санкції проти РФ

Президент України Володимир Зеленський на полях саміту «Групи семи» у французькому Евіані зустрівся з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, повідомляє офіційний сайт глави держави.

За повідомленням, Зеленський подякував за виділення 210 мільйонів фунтів стерлінгів на постачання збагаченого урану, щоб підтримати українську атомну галузь.

«Окрему вдячність президент висловив за ще один санкційний крок Великої Британії щодо Росії, спрямований проти російського тіньового флоту та фінансових мереж, які РФ використовує для обходу санкцій. Нові британські обмеження вперше застосовані до танкерів, що перевозять російський скраплений природний газ. Глава держави наголосив: важливо знайти рішення щодо правового механізму, який би давав змогу не лише зупиняти, а й арештовувати судна, що транспортують підсанкційні енергоносії», – інформує сайт Зеленського.

Перед зустріччю Зеленського зі Стармером лідери країн «Групи семи» (G7) на саміті у Франції домовилися посилити тиск на Росію, зокрема за допомогою нових санкцій проти експорту нафти і газу, пише Financial Times із посиланням на французьке дипломатичне джерело. За його словами, консенсусу було досягнуто на сесії, присвяченій Україні, в якій також брав участь Володимир Зеленський.