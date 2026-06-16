Британія профінансує надання Україні збагаченого урану для атомних електростанцій

Уряд Великої Британії анонсував виділення 210 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 240 мільйонів євро) на забезпечення України енергоносіями – про це він повідомив 16 червня.

Про цю угоду прем’єр-міністр Кір Стамер заявив на саміті «Групи Семи». Вона передбачає, що урядове відомство UK Export Finance (UKEF) гарантує позику, яка дозволить компанії зі збагачення урану Urenco, що має штаб-квартиру в Британії, постачати збагачений уран національній компанії України «Енергоатом». Це дозволить забезпечити енергією атомні електростанції країни протягом наступних двох років.

Уряд зазначає, що ця угода на додачу до попередньої домовленості про постачання ядерного палива, яку підтримав UKEF, збільшує підтримку Лондоном енергетичної безпеки України до понад 490 мільйонів фунтів стерлінгів.





«Угода також вигідна для Великої Британії. Понад третина урану надходитиме з переробного заводу Urenco на північному заході Англії, що підтримуватиме кваліфіковані робочі місця та збільшуватиме експорт Великої Британії в ядерному секторі», – йдеться в повідомленні.

За словами генерального директора Urenco Бориса Шухта, угода дозволяє компанії розвивати довгострокові відносини з «Енергоатомом» для задоволення його потреб у збагаченому урані.

«Енергоатом» також повідомив про угоду, назвавши її черговим кроком міжнародних партнерів України для посилення фінансової спроможності компанії та стабільної роботи атомної генерації в умовах повномасштабної війни.

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У компанії зазначили, що в 2024 році залучали 181 мільйон євро кредиту від банків Deutsche Bank AG та Barclays Bank PLC під гарантії UK Export Finance. «Енегоатом» згодом виконав свої фінансові зобов’язання перед партнером Urenco у 2024-2025 роках.

«Своєю чергою, рішення Великої Британії демонструє готовність партнерів і надалі підтримувати Україну для забезпечення стабільної роботи вітчизняних АЕС, які генерують понад 50% електроенергії в державі», – йдеться в повідомленні.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики. Розрив між потужностями генерації і потребами споживання спричинив тривалі перебої з електропостачанням. В багатьох регіонах діяли графіки відключення світла, але з приходом весни і збільшенням генерації сонячними електростанціями обмеження були послаблені.