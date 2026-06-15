Суд у Британії визнав громадян України й Румунії винними в підпалі майна прем’єра Стармера

Суд у Лондоні визнав двох чоловіків визнали винними в змові з метою підпалу нерухомості та автомобіля, пов’язаного з прем’єр-міністром сером Кіром Стармером – про це повідомляє, зокрема, британський суспільний мовник BBC 15 червня.

Суд присяжних у Олд-Бейлі виніс рішення щодо 22-річного громадянина України Романа Лавриновича та 27-річного громадянина Румунії Станіслава Карпюка.

Обвинувачення заявило в суді, що Лавринович здійснив підпали після того, як його завербував онлайн російськомовний користувач месенджера Telegram під псевдонімом El Money, який пообіцяв за це заплатити.





Лавриновича виправдали за статтею про пошкодження майна шляхом підпалу з наміром наразити на загрозу людське життя 11 та 12 травня 2025 року у двох будинках у північному Лондоні. Натомість його засудили за альтернативними пунктами звинувачення в пошкодженні майна шляхом підпалу, який міг становити загрозу людині.

Третього підозрюваного – 35-річного Петра Починка – визнали невинуватим у змові з метою підпалу.

Усі троє, які проживають у Лондоні, заперечували змову між собою та з іншими сторонами з метою пошкодження майна шляхом підпалу в період з 1 квітня по 13 травня 2025 року.

Суд оголосить покарання для двох фігурантів у п’ятницю.

За даними Reuters, EL Money спілкувався з Лавриновичем російською та українською. Прокурори в суді не озвучували, хто, на їхню думку, ховається під цим псевдонімом. За їхнім твердженням, метою цієї судової справи не було встановити його особу або мотиви для пошкодження нерухомості та автомобіля, пов’язаних із прем’єром.

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Агентство цитує голову контртерористичного підрозділу поліції в Лондоні Гелен Фланаган, яка перед засіданням заявила про відсутність доказів, що за підпалами стоїть влада Росії.

Водночас, за висновками розслідування BBC Panorama, користувачем El Money може бути 23-річний російський дипломат і син високопосадовця Євген Люкшин. Розслідування виявило, що цей Телеграм-акаунт пропонував російське громадянство в обмін на інші напади та вихваляв президента Росії Володимира Путіна в своїх повідомленнях.

У травні видання Financial Times повідомляло з посиланням на джерела, що британські спецслужби розслідують причетність Росії до підпалів майна, пов’язаного з прем’єр-міністра Кіром Стармером.