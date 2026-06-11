Міністр оборони Британії йде у відставку через брак фінансування оборони. Рютте відреагував

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі подав у відставку – про це він повідомив у відкритому листі до прем’єр-міністра країни Кіра Стармера 11 червня.

Визнаючи здобутки лейбористського уряду Стармера, Гілі водночас вказав на те, що нова ера оборони вимагає подальших інвестицій через Оборонний інвестиційний план (DIP).

«Визначна та широка міжурядова робота, завершена в січні під контролем з боку вас, мене й канцлера, підтвердила масштаб викликів та дедалі більші вимоги до оборони. Відтоді ви не змогли, а Казначейство не захотіло виділити ресурси, необхідні країні для захисту в цей час загроз, що зростають», – йдеться в листі.

За словами Гілі, план мав, поміж іншого, забезпечити виконання зобов’язання НАТО щодо виділення 3,5% ВВП на оборону. Граничним терміном для досягнення 3% він назвав 2030 рік.





Міністр зазначив, що усвідомлює, що голова уряду працював для досягнення цієї мети, а видатки на оборону збільшують навантаження на інші міністерства. Тим не менш, у понеділок, згідно з листом, він отримав плани щодо фінансування DIP, які не забезпечують цієї мети. Зокрема, фінансування оборони до 2030 року складатиме лише 2,68%.

Гілі нагадав слова Стармера минулого тижня: тоді британський прем’єр із посиланням на розвідку озвучив оцінку про ймовірну атаку Росії на НАТО вже в 2030-му.

«Ви знаєте, чого потребує оборона… Без DIP, який відповідав би вимогам часу, я змушений ухвалювати рішення, які знизять боєготовність наших Збройних сил і збільшать ризик для особового складу під час операцій, а також можуть зробити країну менш безпечною. Після того, як я пояснив вам, що я не зможу прийняти угоду щодо DIP, яка не надасть нашим Збройним силам необхідних ресурсів, у мене тепер не залишається іншого вибору, окрім як подати у відставку з посади вашого Міністра оборони», – підсумував урядовець.

Кір Стармер наразі публічно не коментував заяву Гілі про відставку.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прокоментував новину про відставку Гілі,коли його спитали про це під час спільної пресконференції з премʼєром Норвегії в штаб-квартирі альянсу в Брюсселі.

Він відзначив, що всі країни-члени НАТО активізуються, і торік Велика Британія збільшила свої видатки на оборону. Рютте визнав, що доти не знав про відставку Гілі.

«Джона Гілі я дуже поважаю, тому мушу прийняти вашу оцінку того, що це сталося, але для мене це щось нове. Але загалом кажучи, те, що ми всі бачимо по всьому Альянсу, це те, як країни збільшують свої оборонні інвестиції. І, звичайно, це нелегко, тому що зрештою завжди є компроміс з іншими витратами, які також важливі», – сказав він.

За словами Рютте, основним завданням кожного уряду зрештою є забезпечення безпеки країни та сильної економіки:

«Це два стовпи нашого стримування та оборони. Сильна економіка, яка підтримує країну, всі робочі місця та людей у ній, і водночас забезпечує максимальну безпеку країни».

Джон Гілі очолив Міноборони Британії після перемоги лейбористів на загальних виборах 2024 року.