Винищувачі НАТО вперше збили безпілотник над Латвією

Винищувачі НАТО вперше збили безпілотник, який увійшов до повітряного простору Латвії, повідомили вранці 8 червня латвійські військові.

Згідно з повідомленням, дрон був збитий на сході Латвії винищувачами ВПС Франції, які патрулюють небо над країнами Балтії в складі місії НАТО.

Латвійські ЗМІ пишуть, що безпілотник залетів до країни в результаті застосування Росією засобів радіоелектронної боротьби, тому напевне йшлося про український дрон. У балтійських країнах інциденти з українськими безпілотниками, випущеними по цілях у Росії, останнім часом відбуваються регулярно. Збитий такий безпілотник був уперше. При цьому саме відмова збивати один із безпілотників на початку червня призвела до урядової кризи, внаслідок якої змінився склад уряду.

Жителі Лудзенського та Резекненського країв, як повідомляє DELFI, вранці 8 червня отримали так зване «помаранчеве» попередження про загрозу в повітряному просторі, що означає – потрібно шукати укриття. Згодом влада повідомила, що загроза минула.

Міністерство оборони Молдови повідомило, що в ніч на 8 червня в повітряний простір країни також увійшов безпілотник, його уламки виявлено на території Молдови, ймовірно, він вибухнув. Ніхто не постраждав. У повідомленні військових Молдови йдеться, що вночі «відбувся масований російський напад на Україну з використанням дронів і ракет».