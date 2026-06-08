Зеленський зустрівся з королем Британії у Віндзорському замку

Президент Володимир Зеленський мав зустріч із королем Великої Британії Чарльзом ІІІ – про це обидві сторони повідомили 8 червня.
Зеленський заявив, що мав «як завжди, хорошу аудієнцію».
«Дякую Його Величності, народові та всьому Сполученому Королівству за непохитну підтримку наших людей», – додав він.
Пресслужба короля повідомила без деталей, що президент України відвідав Чарльза у Віндзорському замку.
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Президент України Володимир Зеленський 7 червня прибув до Лондона для переговорів, учасниками яких також були президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та премʼєр-міністр Британії Кір Стармер.
Раніше медіа повідомляли, що лідери Великої Британії, Франції та Німеччини планують зустрітися з Зеленським, щоб обговорити шляхи залучення Росії до переговорів про припинення війни.
За підсумками зустрічі в Лондоні лідери Великої Британії, Франції та Німеччини та України в спільній заяві наголосили на необхідності участі Європи у врегулюванні російсько-української війни та визначили п’ять умов для справедливого миру.
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