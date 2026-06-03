ЄС пропонує військово-морську місію для «головної ролі» у розмінуванні Ормузької протоки

Дипломатична служба Євросоюзу запропонувала надати військово-морській місії ЄС Aspides головну роль у розмінуванні Ормузької протоки в рамках коаліції під керівництвом Франції та Великої Британії, яка буде активована, «коли дозволять умови».

Згідно з нотаткою Європейської служби зовнішніх дій від 26 травня, з якою ознайомилося агентство Reuters, ЄС повинен зробити «значний внесок» у коаліцію, очолювану Францією та Великою Британією, яка діє окремо від безпосередніх сторін конфлікту.

Aspides була створена у 2024 році для захисту комерційного судноплавства від нападів хуситів у Червоному морі та навколо нього. Будь-яка зміна мандату місії вимагатиме одноголосного схвалення всіх 27 держав-членів ЄС.

У ноті Європейської служби зовнішніх дій зазначено, що фактичне закриття Ормузької протоки та вибірковий дозвіл Ірану на прохід мали серйозні наслідки як для регіону, так і для Європи. Приблизно п’ята частина світових поставок нафти та зрідженого природного газу зазвичай проходить через протоку.



Франція та Велика Британія очолюють зусилля з організації багатонаціональної морської коаліції, спрямованої на відновлення безпечного судноплавства цим водним шляхом, як тільки дозволять умови.